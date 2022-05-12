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台東+392！2300劑抗病毒藥送抵　加開醫院與衛生所代看門診

▲台東縣校園疫情情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣校園疫情情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣12日新增392名確診者，333名民眾戶籍或居住地分在台東、59名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0-100歲。其中有73例屬接觸者確診，社區感染人數為260人。全縣目前累計確診2838人、1263人匡列居隔中。

台東縣衛生局說明，縣內目前有2間養護機構及1間兒少機構出現確診群聚個案。針對第1間機構，今日無新增確診個案，衛生局仍持續定期接觸者採檢，截至目前累計確診143名 (工作人員37名、住民106名)。

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第2間養護機構新增1名確診個案之密切接觸PCR採檢陰轉陽，目前確診個案已累計15名(員工6名；住民9名)。另1間兒少機構群聚事件，目前無新增個案，目前已累計4人確診(孩童2名；員工2名)，衛生局及社會處仍持續監測該機構落實。

另外，台東縣衛生局也指出，已收到中央配送2300劑抗COVID-19病毒藥劑paxlovid，目前除東基、馬偕、部東和核心藥局4間(詠康、合興、聯美、仁愛藥局)外，並新增全縣15間衛生所(台東市除外)及3間醫院(關慈、榮院及聖母)儲備抗病毒藥劑，如符合口服抗病毒藥物用藥條件之COVID-19確診者，可由非居家隔離中的親友持確診者之健保卡及出示確診證明(包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等)，前往設有防疫門診且配有Paxlovid抗病毒藥物的醫療院所代為看診，經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。

提醒民眾，前往醫院前，請事先查詢醫院防疫門診掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診。衛生局也說明中央已於今年5月10日修訂「公費 COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案」內容，開放醫師針對居家照護確診者執行口服抗病毒藥物之評估及開立必要時，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，以便利醫療團隊實際遭遇各種情境時能及時彈性處理。

今日校園新增今日校園確診新增48生、4師，累計共418生、48師。在調整停止實體上課學校部分:豐田國小1班級停止上課至5/13、信義國小4班級停止上課至5/13、復興國小1班級停止上課至5/14、寶桑國小1班級停止上課至5/13、利嘉國小附幼全園停止上課至5/14、永安國小1班級停止上課至5/14、大坡國小1班級停止上課至5/13、龍田國小附幼全園停止上課至5/13、太平國小1班級停止上課至5/14、大王國小1班級停止上課至5/13、寧埔國小附幼全園停止上課至5/13、豐榮國小1班級停止上課至5/14、安朔國小附幼全員停止上課至5/14、泰源國小附幼全園停止上課至5/13、初來國小新武分校1班級停止上課至5/13、台東市立幼兒園1班級停止上課至5/14、台東縣立新生幼兒園1班級停止上課至5/14。

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