劉櫂豪督促NCC委辦計畫　應審慎辦理受委辦機構不得再委外

▲劉櫂豪督促NCC委辦計畫應審慎辦理受委辦機構不得再委外。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪委員12日於立法院交通委員會，質詢NCC陳耀祥主委。劉櫂豪強調，電信技術中心為NCC捐助成立財團法人，然該中心接受政府委辦計畫後，再將該業務委外辦理，有浪費公帑逃避監督之虞，NCC與電信技術中心必須審慎檢討改善；另針對不同類型的資安問題，NCC應研擬防範機制，也應要求企業對於網路購物平台，建立防護機制，確保消費者線上消費安全。

劉櫂豪說明，政府捐助設立的財團法人電信技術中心為NCC重要的研究機構，NCC常把重大研究計畫委由該中心辦理，但是該中心109及110年度接受政府委辦計畫共35案，而其中13案與該中心之委外計畫名稱或內容相同或類似，也就是電信技術中心接受政府委辦計畫後，又將該計畫委外辦理，此舉恐有逃避監督及政府採購法令之疑慮，而且也浪費政府公帑，劉櫂豪要求NCC與電信技術中心必須審慎檢討改善，避免類似情形再度發生。

劉櫂豪表示，NCC成立國家通訊暨網際安全中心，強化我國資安防護體系，數位發展部成立後，會將資訊安全之業務移交給數發部，劉櫂豪強調，NCC未來應跨步會討論，針對不同類型的資安問題，垃圾郵件、釣魚網頁、散播惡意程式等，應研擬防範機制，也應要求企業對於網路購物平台，建置第一線防護機制，來確保線上消費的資通安全。陳耀祥主委說明，資通安全未來會從NCC移交給數位發展部，並於旗下成立資通安全署，會一同來防範加強資通安全，針對網路平台的安全防護機制也會要求辦理。