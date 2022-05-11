台東+357！馬偕累積18人確診　再爆兒少機構群聚案...4人染疫

▲台東今日+357，新增1兒少機構群聚案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣11日新增357名確診者，286名民眾戶籍或居住地分在台東、71名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0歲-100歲。其中有123例屬接觸者確診，社區感染人數為163人。全縣目前累計確診2446人、1357人匡列居隔中。

台東縣衛生局針對馬偕某樓層病房群聚事件說明，昨天該病房新增1例個案為該病房病人，截至目前共18人確診(病人8名、陪病6名、員工4名)。馬偕醫院持續依照感控理流程，針對篩檢確診病人進行分艙分流管理、該樓層也暫時不入住新病人，同時調整全院各單位人力配置，未讓確診護理人力提前返回工作。

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另外，縣內目前除2間養護機構群聚事件，今新增某1兒少機構出現確診個案。台東縣衛生局說明，第1間機構進行定期接觸者採檢共72位，新增9位陽性個案(員工1名;住民8名)，其中2名確診住民年齡大於80歲以依中央分流規定後送至醫院住院，該機構截至目前累計確診143名 (工作人員37名、住民106名)。另1養護機構，新增1名為確診個案之密切接觸pcr採檢陰轉陽，目前確診個案已累計14名(員工6名;住民8名)。

今日新增1兒少機構群聚事件，該機構總人數85人(員工32名；院童53名)，日前機構內有1兒童身體不適快篩為陽性反應，安排PCR採檢確診，並進行疫調及接觸者匡列，同室友安排快篩皆為陰性，後續延伸1兒童及2員工也確診，該機構已立即將確診及接觸者孩童分艙分流收治、停止機構內活動及用餐採提供餐盒方式至房內用餐，衛生局及社會處持續督導該機構落實防疫措施並提供100劑快篩試劑使用。

今日校園確診新增28生、7師，至今為止累計共370生、44師。在調整停止實體上課學校部分：賓茂國小附幼全園停止上課至5/12、椰油國小1班級停止上課至5/13、三民國小和平分校幼兒園全園停止上課至5/13、永安國小附幼全園停止上課至5/13、長濱國小1班級停止上課至5/13、乖乖幼兒園2班級停止上課至5/13、大坡國小1班級停止上課至5/13、豐榮國小1班級停止上課至5/13、蒲公英幼兒園課後照顧班全班停止上課至5/13、泰源國小附幼全園停課至5/13、初來國小1班級停課至5/13、大王國小1班級停課至/13、龍田國小附幼全園停課至5/13、東海國小1班級停課至5/13。