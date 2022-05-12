好空氣要靠全民努力　台東縣環保局邀請企業社區加入認養

▲台灣中油股份有限公司東區營業處率先成為台東縣首家認養空氣品質淨化區的企業。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

為實現設置空氣品質淨化區永續經營管理的理念，期望藉由民間企業單位認養機制，提昇空氣品質淨化區維護品質，今年度台灣中油股份有限公司東區營業處率先成為台東縣首家認養空氣品質淨化區的企業。

台東縣政府表示，自民國85年環保署推動設置空氣品質淨化區，轄內迄今已設置24處基地，總面積約為79公頃(另有自行車道總長度49.43公里)，空氣品質淨化區的特色係透過種植植物、綠化或設置其他相關的簡易設施活化閒置空地，以達到改善空氣、提升生活環境品質，同時提供民眾休閒與生態環境教育的場所。

環保局說明，今年企業認養維護區域為台東市環市自行車道(海濱公園段)，基地全長達6公里，沿途有許多優美景緻，又以海濱公園段人潮最多，自3月起中油公司東區營業處志工每月進行1次環境清潔，每次清理垃圾及資源回收物約10公斤，希望藉由認養工作提升空氣品質淨化區的實質效益，嘉惠縣民，共同為綠美化工作努力。

環保局感謝認養單位以具體行動投入空氣品質淨化區維護工作，為空氣品質、環境保護及生物多樣性的永續付出心力，也呼籲各界若有相關意願及疑問者，歡迎洽詢專線（089）221-999#215吳小姐，一同加入認養空品淨化區行列。