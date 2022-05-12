李秉穎指「若醫療崩盤居隔3+4可延長」　陳時中：根據疫情規模做好

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎11日在民進黨中常會上表示，台灣疫情可能會在6月初到達高峰，若確診人數太多、醫療量能過載，到時有可能會將居隔政策從3+4天再修正。對此，指揮中心指揮官陳時中僅表示，根據疫情規模一步步做好，目前會減少人工化、增加資訊化讓效率變高，對於醫療量能控制比較有幫助。

對於防疫政策的修正，陳時中提到，根據疫情規模一步步執行好，目前盡量減少人工化、增加資訊化，效率也會較高，對醫療量能控制或疫情控制才有幫助。

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未來的疫情走向，李秉穎11日在民進黨中常會後表示，國內疫情尚未達到高峰，是否應該採取更嚴格的防疫措施還有待觀察，估計6月初就會達到高峰，若到時每日新增的確診人數太多，醫療量能也過載，可能會考慮縮緊防疫措施，雖然不一定會升到三級警戒，但居隔政策可能會從3+4天改回10+7天，畢竟居隔時間不同，會漏掉的感染機率也不一樣。

李秉穎之後也在臉書PO文中補充說明，如果疫情太嚴峻，可以考慮加嚴防疫規定，例如改回10+7，但不是一定要改回10+7，那只是舉例，也可以是5+7、7+7，或是考慮改變其他規定，不一定是居隔的規定，況且現在台灣的醫療也沒有崩盤。