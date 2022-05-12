快篩陽＝確診！指揮中心明起開放「代看診領藥」　124家醫院適用

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透）



記者嚴云岑／台北報導

指揮中心認定快篩陽性等同確診今（12）日上路，為方便民眾領藥，指揮中心明起又開放確診者親友到124家「配賦醫院」防疫門診掛號看診。親友須為非居家隔離者，持健保卡及確診證明，包括新冠病毒健康證明等，經依醫師評估符合用藥條件者，可由代看診者於醫院領藥。

中央流行疫情指揮中心宣布修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增「居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」為確定病例條件，並自5月12日起實施。

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陳時中日前重申，這裡對象並非全部的人快篩陽經醫師確定就確診，而是三種對象：「居家隔離」及「自主防疫」或「居家檢疫」因為染疫可能性相對高，才予以適用，不是所有人都適用。

中央流行疫情指揮中心今（12）日表示，為使具重症風險因子且有使用Paxlovid口服抗病毒藥物需求之輕中症COVID-19確診病人及時獲得治療，自5月13日起，開放符合口服抗病毒藥物用藥條件之COVID-19確診者，可由親友代為看診，以評估使用口服抗病毒藥物。

▲▼指揮中心說明，提供多元就診機制評估使用口服抗病毒。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，符合口服抗病毒藥物用藥條件之COVID-19確診者，可由非居家隔離中的親友持確診者之健保卡及出示確診證明(包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等)，前往設有防疫門診且配賦有Paxlovid抗病毒藥物的124家醫院(醫院名單如附件)代為看診，經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，由醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。提醒民眾，前往醫院前，請事先查詢醫院防疫門診掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診。

指揮中心說明，已於今年5月10日修訂「公費 COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案」內容，開放醫師針對居家照護確診者執行口服抗病毒藥物之評估及開立必要時，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，以便利醫療團隊實際遭遇各種情境時能及時彈性處理。

指揮中心提醒，請確診者應依醫師指示使用藥物，完成完整療程，勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響藥物治療效果，並為確保醫療資源有效運用，如果服藥後產生嚴重不適情況，請立即聯絡居家照護團隊或諮詢開立處方之醫療院所。