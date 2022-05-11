金門+40！長照機構暫停訪視　國小以下遠距課程再延2週至5／29

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

今(11)日金門縣新增40名確診者(K209-K248)，確診累計248例，目前收治中47例，均為無症狀或輕症。衛生局疫調後，密切接觸者新增匡列居家隔離者44人，解除居家隔離15例，目前居家隔離101例；另外也宣布國小以下學童停課再延長2周，採取線上教學。

▲0511金門疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



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今日新增40例確診，年齡介於未滿5歲至90多歲，男性13例、女性27例，個案分屬4個家庭群聚案(17例)、3個群聚案(10例)、1個延伸案(1例)，以及12個獨立案。另部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，僅使用10床，尚有空床30床。

新增確診者在金足跡，包括：5月7日六扇門、縣立圖書館、摩斯漢堡、潮味覺、藝耕、路易莎；5月8日縣立圖書館、金澄牛肉麵、昇恆昌(看電影)、外婆的茶屋、長鴻KTV、嗑肉火鍋；5月9日總兵署、俊輝金城店。

航空部分，包括：5月7日立榮航空13:30臺北往金門航班；5月8日立榮航空13:30臺北往金門航班、華信航空15：55高雄往金門航班、立榮航空18:20臺北往金門航班；5月9日華信航空12:20臺北往金門航班。

交通船部分，包括：5月8日11:00往大金門交通船、14:30往小金門交通船；5月9日7:00往小金門交通船、18:00往大金門交通船、20:00往小金門交通船。

為防範疫情影響機構住宿長者，自5月11日起金門縣住宿式長照機構，包含大同之家、松柏園與福田家園，均暫停探視與訪視，改採預約視訊探視，情形特殊者應經機構同意，可於公共區域辦理會見；另長照機構的工作與服務人員，除應完整施打3劑疫苗外，近期有自臺灣返回金門者，均應經快篩陰性始得進入機構。

縣府表示，國小以下學校(含公私立幼兒園、托嬰機構與安親班)暫停實體課程至本週五(5月13日)，下週是否恢復實體課程部分，考量國內疫情發展日趨嚴峻，為避免增加染疫風險，且多數學校與家長團體均表示贊成延長線上學習，決定國小以下(含公私立幼兒園、托嬰機構與安親班)下週起繼續暫停實體課程2週，改採居家線上學習的方式，讓學習不中斷，不影響學童的受教權。