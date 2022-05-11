「教官」培訓性行為可拿300萬！色男一人飾兩角　拐少女拍猥褻片

▲黃姓男子一人飾演兩角，拐騙未成年少女培訓2個月的性行為，即可獲得300萬元。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／新北報導

新北一名黃姓男子2019年透過臉書偽裝成年輕女子，誘拐未成年少女拍攝猥褻影像，用「『教官』訓練從事性行為2個月，即可獲得300萬元的報酬」等話術，再一人飾演兩角，同時拐騙未成年少女拍攝猥褻影片並口交得逞，直到被少女母親發現，怒報警處理。新北地院審理後，也依引誘使少年拍攝性交行為之電子訊號罪，判處黃男有期徒刑3年4月。

判決書指出，黃姓男子先是在臉書上假扮成年輕女子，並「Wan Ting Wu」之暱稱，在網路上搜索獵物。其明知被害少女未成年，卻向少女表示，只要由「教官」（同樣由黃男扮演）訓練性行為2個月，就可以獲得300萬元，吸引缺錢花用的少女上門。

被害少女表示，當時她因缺錢而答應此邀約，隨後「Wan Ting Wu」便要求她加入自稱「教官」男子的通訊軟體，藉此誆騙少女在外婆家和他發生關係。

事後黃男還拍下少女替他口交之相關影像，被少女要求「不要拍」，但黃男卻以「紀錄」為由繼續拍攝，直到被少女的母親發現後，怒報警處理。

新北地院審酌黃男為滿足一己私慾，明知被害少女尚未成年，竟先以女性身分降低少女戒心，在以高額報酬引誘少女拍攝猥褻影像，造成少女心中難以抹去之陰影，甚至更因此還有輕生之舉，衡量黃男至今未與少女和解，依引誘少年被拍攝性交行為之電子訊號罪，判處黃男有期徒刑3年4月。