港地鐵東鐵線過海段15日運行　全線可由最北站深圳羅湖進出內地

▲港鐵東鐵線。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港地鐵東鐵線過海段將於15日通車運行，新建成的會展站也將同日啓用，待疫情趨緩後，位於深圳羅湖的東鐵線最北站也將重開，完成香港深圳地鐵一日生活圈。據了解，東鐵線港鐵昨（9）日提前實施會展站開放日，開放5600個名額參觀，站內展示的二戰時期炸彈彈殼，也吸引參觀民眾拍照留念。

▲港鐵東鐵線會展站內展示的二戰炸彈彈殼。（圖／翻攝香港地鐵臉書）

《南方都市報》報導，香港東鐵線過海段訂於5月15日開通，成為香港第四條過海鐵路。據悉，過海段開通後，內地旅客由羅湖、福田口岸出發，可實現「一程過海」，無需換乘便可直達港島金鐘。

透過港鐵線路圖顯示，東鐵線過海段開通後，以羅湖和落馬洲為起點，由原先的紅磡終點站延伸至金鐘作新終點站，途經新建於灣仔北的會展站，可實現「一程過海」，乘客不需轉乘，直接貫通新界東北、九龍中及香港島。

▲港鐵東鐵線過海段通車後，深圳及內地民眾便可從羅湖免換車前往金鐘等經濟商貿中心。（圖／CFP）

此外，深圳羅湖區「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要明確指出，要推動深港設施聯通，加快推進深圳火車站至羅湖口岸樞紐片區改造升級，推動香港東鐵北延至羅湖口岸。受新冠疫情影響，東鐵線羅湖站及落馬洲站2022年2月4日起暫時關閉，恢復時間則要視疫情而定。