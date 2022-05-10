　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港地鐵東鐵線過海段15日運行　全線可由最北站深圳羅湖進出內地

▲港鐵東鐵線。（圖／CFP）

▲港鐵東鐵線。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港地鐵東鐵線過海段將於15日通車運行，新建成的會展站也將同日啓用，待疫情趨緩後，位於深圳羅湖的東鐵線最北站也將重開，完成香港深圳地鐵一日生活圈。據了解，東鐵線港鐵昨（9）日提前實施會展站開放日，開放5600個名額參觀，站內展示的二戰時期炸彈彈殼，也吸引參觀民眾拍照留念。

▲港鐵東鐵線會展站內展示的二戰炸彈彈殼。（圖／翻攝香港地鐵臉書）

▲港鐵東鐵線會展站內展示的二戰炸彈彈殼。（圖／翻攝香港地鐵臉書）

《南方都市報》報導，香港東鐵線過海段訂於5月15日開通，成為香港第四條過海鐵路。據悉，過海段開通後，內地旅客由羅湖、福田口岸出發，可實現「一程過海」，無需換乘便可直達港島金鐘。

透過港鐵線路圖顯示，東鐵線過海段開通後，以羅湖和落馬洲為起點，由原先的紅磡終點站延伸至金鐘作新終點站，途經新建於灣仔北的會展站，可實現「一程過海」，乘客不需轉乘，直接貫通新界東北、九龍中及香港島。

▲港鐵東鐵線。（圖／CFP）

▲港鐵東鐵線過海段通車後，深圳及內地民眾便可從羅湖免換車前往金鐘等經濟商貿中心。（圖／CFP）

此外，深圳羅湖區「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要明確指出，要推動深港設施聯通，加快推進深圳火車站至羅湖口岸樞紐片區改造升級，推動香港東鐵北延至羅湖口岸。受新冠疫情影響，東鐵線羅湖站及落馬洲站2022年2月4日起暫時關閉，恢復時間則要視疫情而定。

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
最尷尬巧遇！台大博士生校內被撞重傷　2天後迅速和解內幕曝光
產險公會妥協了！　請業者數位理賠代替診斷書
柯文哲估洪峰在下周！　「像打橄欖球的撞擊，撐過去壓力就下去」
星巴克明起「不限金額」買一送一　連續24天抽獎「現賺一杯」
快訊／「台灣蝶王」王冠閎確診　今全大運200自由式未參賽
確診男從防疫旅館跳下！　黑頭賓士救了他
快訊／媳婦確診遭公公轟出門！　新北衛生局回應了
300人到指揮中心抗議！　與警方爆衝突
「數位新冠健康證明」新增iPhone錢包+身分證字號！簡單操
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女學生實名舉報講師「道德敗壞」306天無果　南開大學：學校非常重視

美國務院文件刪「台灣是中國一部分」　陸：掏空一中原則引火焚身

27歲孕婦懷巨嬰堅持順產！生出「醫院史上最重新生兒」醫護全看傻

四川6條鱷魚逃出養殖場！其中1條「在餐館找到」

港地鐵東鐵線過海段15日運行　全線可由最北站深圳羅湖進出內地

全家陰性也被迫「入戶消毒」　上海證實：針對陽性「但有例外」

「一人感染、整棟隔離」惹議　上海疾控解釋判斷標準：不能一刀切

陸男撞臉馬斯克秀「菜英文」在推特爆紅　馬斯克本人翻牌：想見

TCL李東生：面板價格接近底部　中國製造業要輸出工業能力

共青團成立百年　習近平：要注重培養黨員，確保紅色江山永不變色

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

女學生實名舉報講師「道德敗壞」306天無果　南開大學：學校非常重視

美國務院文件刪「台灣是中國一部分」　陸：掏空一中原則引火焚身

27歲孕婦懷巨嬰堅持順產！生出「醫院史上最重新生兒」醫護全看傻

四川6條鱷魚逃出養殖場！其中1條「在餐館找到」

港地鐵東鐵線過海段15日運行　全線可由最北站深圳羅湖進出內地

全家陰性也被迫「入戶消毒」　上海證實：針對陽性「但有例外」

「一人感染、整棟隔離」惹議　上海疾控解釋判斷標準：不能一刀切

陸男撞臉馬斯克秀「菜英文」在推特爆紅　馬斯克本人翻牌：想見

TCL李東生：面板價格接近底部　中國製造業要輸出工業能力

共青團成立百年　習近平：要注重培養黨員，確保紅色江山永不變色

詞神林夕定居台灣：才能好好活著　意外戒菸成功...妙招曝光！

女學生實名舉報講師「道德敗壞」306天無果　南開大學：學校非常重視

基隆+1734！6歲以下幼童增109人染疫　2933人居隔4校停課

雲林新增559本土確診　虎尾106+雲林二監96群聚佔多數

巴拿馬長榮國際董座鬧雙胞　弟弟派選出新董座張國明

「喉嚨卡卡的」我確診了嗎？中醫師教你別慌先這樣做

高雄跟進台南打疫苗送快篩？　陳其邁妙回：送700元沒比較差

台東+222！養護機構無新增...潛水傳播鏈還在燒　876人隔離中

美國務院文件刪「台灣是中國一部分」　陸：掏空一中原則引火焚身

死了也不放過！18歲女被「開棺性侵」曝屍街上　警逮捕17男到案

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

大陸熱門新聞

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

他帶秘書回家　假裝女友卻真做了

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

陸男撞臉馬斯克秀「菜英文」在推特爆紅 馬斯克本人翻牌：想見

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

正妹砸444萬改造工廠！為男友建專屬籃球館

河灘突浮出大量古錢幣！民眾狂衝來挖寶

江蘇粗暴入戶消毒影片瘋傳！衣服褪色食物扔地生蛆

居家辦公被裝監視軟體！員工崩潰：不敢去上廁所

棉花糖女孩扮楊貴妃還原度100％ 立足文化街區用自信美擊退酸民

27歲孕婦懷巨嬰堅持順產！生出醫院史上最重新生兒

「一人感染、整棟隔離」惹議　上海疾控解釋判斷標準

浙江「血色天空」影片曝！　竟和秋刀魚有關

遭100公斤友婚鬧狠壓！新郎痛喊：腳斷了

更多熱門

相關新聞

台港關係回不去了？

台港關係回不去了？

香港特首選舉結果昨8日下午出爐，本次唯一候選人李家超以超過99%的支持率當選。針對新特首上任後的台港關係有哪些挑戰？多位台灣專家學者認為，不能因為台港關係處於暫時性的低谷期，放棄交流機會。其中，兩岸學者張五岳指出，必須等香港新特區政府完成23條立法，解決內部問題後，北京對香港有哪些新思維，將是台港關係重要新指標，相信還是有機率能成為兩岸機會之窗。

黃介正：把港人當工具還是同胞？

黃介正：把港人當工具還是同胞？

悲觀預測李家超時代的香港問題

悲觀預測李家超時代的香港問題

李家超99％得票率當選特首 「8張反對票和4張空白票」誰投的？

李家超99％得票率當選特首 「8張反對票和4張空白票」誰投的？

李家超高票當選香港特首　林鄭月娥祝賀

李家超高票當選香港特首　林鄭月娥祝賀

關鍵字：

香港地鐵北端延伸深圳羅湖東鐵線

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

台灣之星傳災情！「訊號直接沒了」用戶哀號

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

E級辣媽直播主「報案告連千毅」爆勾惡握小三醜聞

快訊／暴增12死！今本土狂飆50780人確診、境外增48人

金馬影后瘋傳赴英生產！

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

快訊／今通報12死「含亞東孕婦」！死因曝光

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

31歲前NBA球員佩恩遭槍擊身亡

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面