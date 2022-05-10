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大陸 大陸焦點 特派現場

通車以來首次！上海地鐵最後2路線突宣布停駛　通勤族聞訊錯愕

▲▼上海地鐵,上海,地鐵。（圖／CFP）

▲上海軌道交通全網絡所有線路車站均停止運營。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海疫情防控又有新狀況？上海地鐵微博帳號10日中午12時許突然無預警公告，「接上級通知」，自10日13時起至另有通知時止，上海地鐵6號線和16號線全線停止運營服務。至此，上海軌道交通全網絡所有線路車站均停止運營。消息傳出後，不少民眾抱怨，「為什麼總是突然？早上坐地鐵出去的人怎麼辦？」

據微博帳號「上海地鐵shmetro」統計，5月9日，上海地鐵的總客流為0.15萬人次；5月8日，上海地鐵的總客流為0.1萬人次；5月7日，上海地鐵的總客流為0.14萬人次。因此，有網友在停運消息發布後表示，「早上坐這兩條線的幾百人突然回不去了。」

不久之後，據《新華社》報導，上海地鐵通報，為配合疫情防控工作需要，自5月10日13時起至另有通知時止，上海地鐵6號線和16號線全線停止運營服務。

這波疫情以來，上海地鐵實施縮線運營。自4月2日至5月10日，上海地鐵20條線路中僅6號線和16號線仍為乘客提供運營服務。據悉，此次上海地鐵6號線和16號線全線停止運營服務後，上海軌道交通全網路所有線路車站均停止運營。

此外，據上海衛健委10日通報，新增3014例本土感染，包括234例確診及2780例無症狀感染者。

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