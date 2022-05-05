趁同居男友去上班！她色誘15歲少年「回家壞壞」　被判21個月

▲嫌犯在24歲時，將年僅15歲的少年誘拐回家發生性行為。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者王佩翊／編譯

英國一名女子涉嫌2度誘姦15歲少年，因此被判入獄21個月。當時她先是透過訊息不斷與少年「調情」，最後還將其誘拐到自己與男友同居的家中，並趁著男友出門上班時，與未成年的被害人發生性關係。多年後，少年出現精神問題，並向家庭醫師透露兩人曾經發生性行為的事實，整起案件才因此曝了光。

根據《每日郵報》報導，現年28歲的絲蒂芬森（Laura Stephenson）2018年將當時年僅15歲的一名少年誘拐到家中，並2度發生性行為。然而相關行為對當事人造成嚴重傷害，事後更因此罹患精神疾病。這名少年最終在被轉介到社工團體之前，向家庭醫師坦承這段經歷。

絲蒂芬森隨後被以2次與兒童發生性關係的罪名遭到起訴，她在法庭上雖然坦承曾與少年發生性關係，但堅稱兩人都是自願的，絕非性侵。她甚至還企圖指責受害者，並辯稱自己對於4年前的行為感到「內疚」。但她最終仍被判21個月有期徒刑以及140英鎊（約新台幣5205元）的罰金。

警方認為，絲蒂芬森明知道她的行為是錯誤的，卻還是不斷騷擾這名少年，利用了一個家庭對她的信任。警方強調，絲蒂芬森一度聲稱，自己知道與這個年齡的男孩發生關係是錯誤的，但她依舊不斷替自己的行為找藉口。

據悉，當時絲蒂芬森和男友同住，但她卻趁男友出外上班不在家時，要求少年到家中。

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