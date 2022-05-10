男大生揪國中靚妹河邊%%害懷孕　貸款賠償女友家屬...法官輕判

▲南投一男大生和國中女學生交往，明知道對方未滿14歲，仍開車載她到河堤旁車震，導致小女友懷孕，被女友父親發現後提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／南投報導

南投一男大生和國中女學生交往，明知道對方未滿14歲，仍於109年10月下旬某日，駕車載女學生到河堤旁「做愛做的事」，導致女學生懷孕，讓女方父親發現兩人偷嘗禁果，憤而提告。經南投地院審理，依對於未滿十四歲之女子為性交罪，處男大生徒刑1年10月，緩刑3年。

判決書指出，男大生和國中女生在109年1月底成為男女朋友，交往8個月後，男大生載小女友到埔里河堤旁看風景兼車震。女學生事後懷孕，小情侶偷嘗禁果因此被家人發現，女方父親怒而報警，女學生也進行人工引產，傷心又傷身。

南投地院認為，男大生已是成年人，明知道女友未滿14歲，對兩性關係仍處於懵懂狀態，仍與其發生性行為，女方因而懷孕並進行人工引產，對身心健康造成重大影響；但考量男大生和與女方當時為男女朋友，才進而發生性交行為，犯後已坦承犯行，並已用申請貸款的方式賠償女方和其父親，達成調解，女方家已同意不再追究，後依對未滿十四歲之女子為性交罪，處男大生徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並禁止對女方再有任何踰矩行為。