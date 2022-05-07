80歲淫翁100元誘8歲女童性侵　她隱忍16年...成年後提告控訴

▲南投一名80歲的盧姓老翁利用當時年僅8歲的女童想賺零用錢心態，對其指侵得逞，女童隱忍15年，直至成年後怒告。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／南投報導

南投一名盧姓老翁，利用年僅8歲的鄰居女童想要賺取零用錢的心態，以每次100元至300元等金錢，誘拐女童前往自家住處，對其性侵得逞至少2次。而女童隱忍多年，成年後終於鼓起勇氣揭露案件，怒對盧翁提告，距離她遭性侵害已經16年，南投地院審理後，也依與未滿14歲之人有對價性交罪，判處盧翁應執行有期徒刑2年，緩刑4年，並須向公庫支付2萬元。

判決書指出，2001年至2011年間，南投一名當時已將屆80歲高齡的盧姓老翁，利用當時年僅8歲鄰居女童的天真無知，加上想賺取零用錢花用的心態，每次以100元至300元不等的價錢，要女童前往自家住處，對其指侵得逞至少2次。而女童隱忍超過16年後，直至成年後才終於有勇氣揭露整起案件，怒對盧翁提告。

南投地院審理後，審酌盧翁當時已將屆80歲高齡，並坦承犯行，事後也與成年後的女童達成調解，並已調解完畢，衡量盧翁明知女童當時為未滿14歲之少年，性自主與判斷能力未臻成熟，竟為滿足一己私慾，利用女童想拿取零用錢花用的心態，以金錢為對價而對女童性侵得逞，除影響女童身心健康外，更容易造成女童日後對於兩性與金錢觀念偏差，惟盧事後坦承犯行並與女童達成調解，衡量本案事發距今已約15年，盧翁已達93歲高齡，而女童也已成年，並已搬離原住處，與盧翁早已未有接觸，依與未滿14歲之人為有對價之性交2罪，判處盧男應執行有期徒刑2年，緩刑4年，並須向公庫支付2萬元。