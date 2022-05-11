快訊／即日起至6月30日開放國人輸入自用快篩　每人不超過100劑

▲個人自用家用新冠病毒檢驗試劑彈性措施。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

因應國人對快篩需求日增，指揮中心即日至111年6月30日前，開放民眾免申請專案核准輸入個人自用之「新型冠狀病毒檢驗試劑」，每人不超過100劑。食藥署提醒，民眾自行輸入非衛福部核准之EUA產品，檢測結果不得作為配合防疫政策判斷依據，其產品安全及有效性需由民眾自行負責。

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因個人自用新型冠狀病毒檢驗試劑產品對防疫影響甚鉅，食藥署為確保國內此類產品的安全及有效性，對於相關輸入案件審查皆審慎把關。

惟考量疫情升溫，新型冠狀病毒檢驗試劑個人自用需求遽增，食藥署為便民防疫，規劃輸入個人自用新冠病毒檢驗試劑彈性措施，即日起至111年6月30日前，民眾自國外輸入個人自用之新型冠狀病毒檢驗試劑，以每人限一次不超過100劑，無須向食藥署申請專案核准 ，可直接由海關放行通關。

食藥署提醒，民眾自行輸入之新型冠狀病毒檢驗試劑僅供個人防疫使用，不得販售，違者最高處100萬元罰鍰。建議選用「家用」檢驗試劑產品，不限為衛福部核准之EUA產品，惟使用產品前，請詳閱產品說明書之用途、使用方式、警告注意事項等內容。

媒體詢問設定6/30以前的考量？若之後民眾還有需求，是否會將免核准輸入時程放寬？食藥署長吳秀梅回應，近期大家對於快篩世紀需求高，才會訂定彈性措施，「一人100劑應該是非常夠用」，未來還有什麼機制，就之後再說。

指揮官陳時中也回應，這是在需求較高期間暫定的短暫放鬆措施，相信快篩實名制實施到6/30，民眾應該有相當充足的準備，若時間接近評估還有需求，會再予以延期。