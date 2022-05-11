　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快篩劑給不夠　北市啟動緊急採購：每周到貨6到10萬劑供居隔者用

▲▼ 柯文哲赴國民黨團報告-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲赴國民黨團報告。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，由於防疫管制逐步放寬，導致民眾對於快篩劑的需求大增；近來北市與中央之間也因為快篩劑的問題，隔空大打口水戰。台北市長柯文哲11日中午率團隊到議會國民黨團報告，針對快篩劑的問題，衛生局指出，市府已直接啟動緊急採購，每周約可以到貨6到10萬劑，持續提供給有需要的居隔者。

議員李明賢在質詢時問及快篩劑問題，衛生局表示，目前北市庫存66萬劑中，有51萬是中央撥補，中央4月中才開始撥補，衛生局這邊有10幾萬是自己的庫存。市府採購規劃50幾萬，僅到貨30幾萬劑，中間的有落差是因為透過共同供應契約下訂，有些被中央徵用，有延遲狀況，或是直接逾期。

衛生局說，為此，市府也直接啟動緊急採購，每周約可以到貨6到10萬劑，持續提供給有需要的居隔者。

至於教育局的30萬劑部分，衛生局說，教育局發放的對象也是中央撥補範圍，過去提供給市民時，都是給健康服務中心、再給轄區學校，過程中會造成人力浪費，因此有跟教育局溝通，這禮拜先30萬到教育局。

李明賢追問，所以中央有無拖延？還是溝通出問題？衛生局說，當時中央申請有提到，如果需要4萬劑以上，可以分批到貨，因此向中央申請3次到貨，第一次是在5月9日，有如期送到，有落差的可能是在幾點到貨的部分。

衛生局提到，5月11日的部分，早上中央有再撥補，大概10點到貨，所以時間上可能要看切點在哪。至於下次就是週五到貨，目前中央會依照申請時間到貨。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
2正妹參觀金字塔　遭13青少年「包圍性騷」！癡漢片曝光
F級貴婦網紅婚變自認被淨身出戶　公公提告討豪宅！判決出爐
被陳其邁收服！他開藍議員第一槍　跳船支持連任
趕快下載！　LINE「7組隱藏版貼圖」來了
老司機「那邊流膿」染性病：我有防疫險！　求醫開5份診斷書
重症爸想回家！兒問「能看最後一面嗎」　醫嘆：我很殘忍
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲「九命怪貓」？連躲6次確診危機　親授防疫小撇步

台北少觀所濫用「緩懲罰」措施　監院糾正要求司法院改善

邱淑媞稱與Omicron共存是社會屠殺　他提8點反駁：3+4很快將不勝負荷

快篩劑給不夠　北市啟動緊急採購：每周到貨6到10萬劑供居隔者用

被陳其邁收服！他開藍議員第一槍　跳船支持連任「不怕黨紀處分」

應曉薇拋「台北市249萬人同時快篩」抓確診　柯文哲：沒有用

「快篩陽為什麼要PCR？」　他點3狀況嘆：變成醫護人力惡性循環

退輔會駐美人員6月後進駐華府　馮世寬自曝身體因素無法親訪

全台千座蔣介石銅像待處理　花敬群嘆：內政部壓力很大啦

陳翠蓮研究228任公視董事遭否決　台灣基進：妖魔化台灣認同

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

柯文哲「九命怪貓」？連躲6次確診危機　親授防疫小撇步

台北少觀所濫用「緩懲罰」措施　監院糾正要求司法院改善

邱淑媞稱與Omicron共存是社會屠殺　他提8點反駁：3+4很快將不勝負荷

快篩劑給不夠　北市啟動緊急採購：每周到貨6到10萬劑供居隔者用

被陳其邁收服！他開藍議員第一槍　跳船支持連任「不怕黨紀處分」

應曉薇拋「台北市249萬人同時快篩」抓確診　柯文哲：沒有用

「快篩陽為什麼要PCR？」　他點3狀況嘆：變成醫護人力惡性循環

退輔會駐美人員6月後進駐華府　馮世寬自曝身體因素無法親訪

全台千座蔣介石銅像待處理　花敬群嘆：內政部壓力很大啦

陳翠蓮研究228任公視董事遭否決　台灣基進：妖魔化台灣認同

柯文哲「九命怪貓」？連躲6次確診危機　親授防疫小撇步

台股跌55點收在16006！守住萬六大關　台積電上漲3元

布袋好美里賞夕陽...夫妻倒車落海！海巡漁民聯手救人

台北少觀所濫用「緩懲罰」措施　監院糾正要求司法院改善

鄭宗哲、李灝宇連2戰敲安　宋文華救援失敗

邱淑媞稱與Omicron共存是社會屠殺　他提8點反駁：3+4很快將不勝負荷

從非法移民到冠軍3兄弟　Disney+將推出字母哥原創電影

高雄鼓山2157戶停電！　台電：落雷導致避雷器故障

爽吃免費漂浮早餐！花蓮高CP值包棟民宿　烤肉K歌嗨整晚超過癮

港媒爆王子交往鄧麗欣「劈腿郭雪芙」　烏龍緋聞傳超多次…反應曝光

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

快訊／黃珊珊傳快篩陽性！　急取消行程進行PCR

快訊／黃珊珊快篩陽首曝心聲　2週狂跑各大採檢站「我早有心理準備」

議員爆：福又達賣唾液快篩「利潤高達45億」　比高端疫苗還賺

快訊／柯文哲「快篩陰性」行程照常

柯文哲嗆中央：用網軍、名嘴治國遲早遭報應

雙北議會逾180戰將搶127席次　藍綠議員初選出線名單一次看

黃珊珊自稱「發明車來速」又被打臉　韓國、高雄已有先例

被陳其邁收服！　藍議員跳船支持連任

8號後不補發居隔書？陳時中要黃珊珊問衛生局　北市：民眾有需求就會開

急花184億元訂2.4億劑快篩　她揭政府「臨時抱佛腳」真相

確診了卻沒收到居隔通知書？　常見三大問題一次看

快訊／柯文哲估下週疫情洪峰　侯友宜：新北全力迎戰

蔣萬安9個月兒也確診　 燒到38.5 「很擔心老大 」

更多熱門

相關新聞

LIVE／明起3類人快篩陽=確診　陳時中最新說明

LIVE／明起3類人快篩陽=確診　陳時中最新說明

傳今確診人數持續飆高，此外，明（12）起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象可依快篩陽性結果經醫事人員判定為確診，不用再做PCR，相關執行細節以及系統修改狀況，指揮官陳時中將於疫情記者會中說明。

估38人錯過黃金期「輕症轉重症」！公衛專家曝原因

估38人錯過黃金期「輕症轉重症」！公衛專家曝原因

北市249萬人同時快篩？柯拒絕

北市249萬人同時快篩？柯拒絕

國中生發燒吃藥後墜樓亡　醫曝照護注意「2狀況」

國中生發燒吃藥後墜樓亡　醫曝照護注意「2狀況」

清冠一號除了確診者可用！中醫師揭「6類人」更需要

清冠一號除了確診者可用！中醫師揭「6類人」更需要

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

男星認是更生人「還在假釋期」

「兒童1救命藥」大缺貨！藥局心急：真的叫不到

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面