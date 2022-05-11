快篩劑給不夠　北市啟動緊急採購：每周到貨6到10萬劑供居隔者用

▲柯文哲赴國民黨團報告。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，由於防疫管制逐步放寬，導致民眾對於快篩劑的需求大增；近來北市與中央之間也因為快篩劑的問題，隔空大打口水戰。台北市長柯文哲11日中午率團隊到議會國民黨團報告，針對快篩劑的問題，衛生局指出，市府已直接啟動緊急採購，每周約可以到貨6到10萬劑，持續提供給有需要的居隔者。

議員李明賢在質詢時問及快篩劑問題，衛生局表示，目前北市庫存66萬劑中，有51萬是中央撥補，中央4月中才開始撥補，衛生局這邊有10幾萬是自己的庫存。市府採購規劃50幾萬，僅到貨30幾萬劑，中間的有落差是因為透過共同供應契約下訂，有些被中央徵用，有延遲狀況，或是直接逾期。

衛生局說，為此，市府也直接啟動緊急採購，每周約可以到貨6到10萬劑，持續提供給有需要的居隔者。

至於教育局的30萬劑部分，衛生局說，教育局發放的對象也是中央撥補範圍，過去提供給市民時，都是給健康服務中心、再給轄區學校，過程中會造成人力浪費，因此有跟教育局溝通，這禮拜先30萬到教育局。

李明賢追問，所以中央有無拖延？還是溝通出問題？衛生局說，當時中央申請有提到，如果需要4萬劑以上，可以分批到貨，因此向中央申請3次到貨，第一次是在5月9日，有如期送到，有落差的可能是在幾點到貨的部分。

衛生局提到，5月11日的部分，早上中央有再撥補，大概10點到貨，所以時間上可能要看切點在哪。至於下次就是週五到貨，目前中央會依照申請時間到貨。