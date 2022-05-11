「清冠一號」不只有確診者需要！中醫師揭「這6類人」更應該服用

▲清冠一號須由中醫師診斷開立處方後使用。（資料照／林衍志提供）



記者施怡妏／綜合報導

台灣本土疫情嚴峻，衛福部日前也核准中醫界清冠一號公費使用，多數人認為只有「確診者」才能服用，但中醫師陳潮宗指出，若從事高風險工作的人員，也應該服用清冠一號「預防性投藥」，不僅能預防感染新冠肺炎，即使確診了，也可以減輕感染後的症狀。

中醫師陳潮宗在YouTube頻道「Dr.Nice陳潮宗中醫」發布新影片，教導民眾如何正確服用「清冠一號」，除了確診者可以服用外，也可以當作「預防」新冠確診來使用，由於新冠肺炎傳染性極強，一旦感染後症狀變化和病情發展相當快速，所以「高風險人員」應該積極主動「預防性投藥」。

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清冠一號可以阻止病毒入侵、病毒複製，還能夠減少肺部的破壞，及降低肺纖維化的發展，而清冠一號其中的10種藥物，皆非劇烈性中藥，食用後副作用小，因此陳潮宗建議，「高風險族群與對象」可以積極主動預防性投藥，立即截斷病勢。





▲陳潮宗建議高風險人員應積極預防性投藥。（圖／翻攝自YT／Dr.Nice陳潮宗中醫）

何謂高風險族群？陳潮宗說明，分為6大類：

1. 65歲以上長者、免疫低下

2. 接觸確診者後居家隔離的人

3. 醫事人員、社福機構人員及受照顧者

4. 國際航空機組員、出入境工作人員

5. 防疫車隊駕駛、防疫旅館和居家檢疫的工作人員

6. 因特殊情況必要出國者

陳潮宗指出，確診才能服用清冠一號是錯誤的，「根本就是不對的，誤導大家且延誤病情」，現在正處於病毒傳播高峰期，短期使用清冠一號1/2劑量或是1/3劑量，「1~3個月不會影響健康傷害身體」。