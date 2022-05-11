謝長廷稱在日台人「被歸類中國人」受委屈　國台辦：勸他收斂一點

▲國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

「台灣地位未定論」近期引發爭議，駐日代表謝長廷表示，本在實務上採取尊重《開羅宣言》的做法，「在日台灣人因常被歸類為中國人受不少委屈」。對此，國台辦今（11）早強調，兩岸同胞都是中國人，「奉勸謝長廷，別蹦得太高，還是收斂一點為好。」

國台辦發言人朱鳳蓮今早在例行記者會上表示，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人；謝長廷配合外部勢力顛倒黑白，傷害兩岸同胞感情，出賣中華民族利益，令人不齒。

她接著指出，台灣的地位非常明確，就是中國領土不可分割的一部分，相關的歷史和法理事實都充分證明這一點，任何蓄意歪曲事實，炒作所謂「台灣地位未定論」的行徑，都是不可能得逞的。

▲謝長廷。（資料圖／記者陳家祥攝）

朱鳳蓮強調，美國、日本處理台灣問題的依據非常明確，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是中日邦交正常化的重要前提。

她進一步闡述道，日本政府在1972年《中日聯合聲明》明確表示，「日方承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，「中方重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日方充分理解和尊重中方的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場」，這是美國政府和日本政府在台灣問題上對中方做出的嚴肅承諾。

朱鳳蓮最後表示，「在此我們奉勸謝長廷，別蹦得太高，還是收斂一點為好。」

謝長廷日前在臉書發文指出，台灣地位問題涉及台灣人民的安全和前途，但在國內、國際一直有不同看法；日本在實務上是採取尊重開羅宣言的作法，在日台灣人因此常被歸類為中國人，受了不少委屈；而美國則從來沒有承認台灣屬於中國，所以我方不但要鼓勵國內多討論，也需要舉辦國際性學術會議，讓更多國際專家學者了解問題所在，將來才能爭取國際的支持。