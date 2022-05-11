衛福部等最後通知赴WHA　國台辦：在國際上造勢挑釁都是徒勞

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者任以芳／綜合報導

第75屆世界衛生大會（WHA）將在22日登場，台灣至今未收到邀請函，衛福部長陳時中日前表示，考量疫情高峰期，將由衛福部次長李麗芬前往。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11日）回應，「世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，台灣地區作為中國的一部分無權加入。」

朱鳳蓮表示，「關於台灣地區參與世界衛生組織活動問題，我們的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理。」

朱鳳蓮說，2009年至2016年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商，台灣地區以「中華台北」名義、觀察員身份連續8年參與世界衛生大會。這是在堅持一個中國原則前提下，在當時兩岸關係和平發展的大背景下，作出的特殊安排。

朱鳳蓮進一步說，民進黨當局自2016年5月執政以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，歪曲否定體現一個中國原則的「九二共識」，破壞了兩岸協商的政治基礎，導致台灣地區參與世界衛生大會的政治基礎不復存在。

最後，她強調，「這個局面完全是民進黨當局造成的。」任何炒作世衛大會涉台問題，企圖在國際上坑蒙拐騙、造勢挑釁，都是徒勞的。

▼台灣20大醫事團體召開聯合國際記者會，喊出「堅韌台灣控制疫情WHA台灣不缺席」口號。（圖／記者湯興漢攝）