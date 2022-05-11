「帝吧」竟是在台灣　國台辦：「強制顯示IP」幫兩岸同胞擦亮眼睛

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸多個社群平台強制顯示用戶IP所在地，曾「出征」蔡英文臉書的愛國網路社群「帝吧」被發現IP竟在台灣，蔡政府表示若涉及不法，將立案偵辦。對此，國台辦今（11）日表示，該措施能幫助兩岸同胞擦亮眼睛，更精準辨識和反對離間兩岸同胞感情的惡劣行為。

國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上表示，有關網站平台切實履行主體責任，在相關頁面展示用戶賬號IP地址歸屬訊息，此舉一是為了有效治理網上謠言、不實訊息和網路暴力，二是幫助網民有效辨別網上資訊真偽。

她接著表示，之前出現過台灣一些別有用心的人，在有關網站平台蓄意製造事端，破壞兩岸交流氛圍，挑撥兩岸同胞對立的事，「這項措施能幫助兩岸同胞擦亮眼睛，更精準辨識和反對離間兩岸同胞感情的惡劣行為。」

▲「帝吧」官微IP曾一度顯示位於台灣。（圖／翻攝微博）

微博官方4月28日宣佈上線「個人主頁一級頁面展示IP屬地」以及「全量開放評論展示發評IP屬地小尾巴」功能，並強調該功能旨在更透明地向廣大用戶呈現真實情況，無法由用戶主動開啟或關閉。

功能上線之後，大批聲稱人在海外的網紅IP所在地被發現根本不在海外，最令大陸網友驚訝的是，愛國網路社群「帝吧」的官方微博IP居然顯示位於台灣，令許多網友好奇起「帝吧」的真實身份，甚至有人質疑「帝吧」根本是境外網軍。

事件發酵後，「帝吧」官方微博的IP突然又轉換成香港、日本，最後是浙江。隨後，「帝吧」發文，「當你發現帝帝在台灣時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在1450的祖墳上；當你發現帝帝在香港時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在曱甴的祖墳上；當你發現帝帝在境內時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在公知的祖墳上；當你發現帝帝在日本時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在靖國神社爆炸遺址上；當你發現帝帝在火星時，不要驚慌，不要懷疑，那是真的。」

「帝吧」2019年曾揚言「給台獨份子上一堂愛國主義課」，號召大批大陸網友「出征」臉書，在許多台灣媒體、公眾人物的臉書留言洗板，內容包含愛國文章、表情包、山水畫等，連蔡英文的臉書都成為「出征」目標。