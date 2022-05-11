烏克蘭首任總統克拉夫丘克逝世！簽蘇聯解體文件　率國家走過陣痛

▲ 滿頭白髮的克拉夫丘克2014年在烏克蘭議會發言的身影。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭獨立後首任總統克拉夫丘克（Leonid Kravchuk）10日病逝，享壽88歲。他生前幫助簽署蘇聯解體文件，1991年當選烏國第一任總統，率領國家走過剛脫離蘇聯的陣痛期。現任總統澤倫斯基稱讚，他是一名有智慧的領導人。

根據《路透》，正領導國家對抗俄軍入侵的澤倫斯基10日晚間透過電視談話表示，克拉夫丘克是一名有智慧的領導人，在烏克蘭剛脫離蘇聯統治後混亂的幾年間率領國家，「他總是能找到有智慧的用詞，並以所有烏克蘭人都聽得進去的方式表達，尤其是在危機來臨，整個國家的未來仰賴於一個人的智慧的時候。」

澤倫斯基提到，克拉夫丘克在1980年代末期烏克蘭民族運動日益壯大時展現出無比智慧，使得這場運動在1991年12月的全民公投來到高潮，逾90%選民選擇獨立，他也在同一天當選總統，「他在1991年表現出色，只是現在看起來很容易。」

克拉夫丘克在烏克蘭共產黨內步步高升，因此被稱為「狡猾的狐狸」，但在1991年8月針對蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）的政變失敗後不久就退出共產黨，當時還是蘇維埃社會主義共和國聯盟成員的烏克蘭最高立法機關同月通過獨立宣言。

他在1991年12月和俄國總統葉爾欽（Boris Yeltsin）、白俄領導人舒什克維奇（Stanislav Shushkevich）簽署《別洛韋日協議》，實際上引發蘇聯解體。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示，有鑒於烏克蘭現正面臨的戰爭，克拉夫丘克在推動烏克蘭走向獨立上發揮的作用尤為重要，「他的簽名瓦解邪惡的帝國。感謝您和平恢復我們的獨立，如今我們用手中的武器來捍衛它。」

▲ 克拉夫丘克（右）、葉爾欽（中）及柯林頓（左）1994年簽署協議。（圖／路透）

他在1994年1月與時任美國總統柯林頓及葉爾欽簽署一項協議，以10億美元補償換取烏克蘭放棄蘇聯遺留在其境內的世界第三大核武庫，但在同年6月的總統大選中，因經濟及政治危機惡化而落敗，並在議會任職至2006年。

克拉夫丘克在2020年被任命為烏方代表，試圖結束烏東分離主義份子及親政府民兵2014年來的衝突。當時已經滿頭白髮的他對莫斯科立場強硬，認為不值得對俄國抱任何期望，因為俄國的目標是「摧毀烏克蘭」。

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