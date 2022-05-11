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台灣的愛烏克蘭人收到了！送暖4噸物資　隔海8000公里感動致謝

記者張寧倢／綜合報導

烏俄戰爭波及平民，高雄鹽埕國小家長會、志工團3月起募集近4噸的愛心物資，並歷經1個多月「空陸接力」後終於運抵烏克蘭，穿著白背心的志工深入當地被轟炸嚴重的區域，分送救援物資，烏克蘭民眾也在鏡頭前表示，「謝謝台灣！」此外，當地電視台也報導了這份來自8000公里外台灣的愛心。

▲▼高雄鹽埕國小家長會、志工團募集近4噸愛心物資，歷時月餘才運抵烏克蘭，當地志工身穿背心深入受轟炸區域發放物資送暖。（圖／林岳提供）

▲高雄鹽埕國小家長會、志工團募集近4噸愛心物資，歷時月餘才運抵烏克蘭。（圖／林岳提供）

烏克蘭埃斯披索電視台報導，這批近4噸的人道救援物資耗時1個月送達烏克蘭中部白教堂市，是台灣第一批抵達烏克蘭的捐贈物資，報導也秀出世界地圖稱，台灣雖然是遠在8000公里外的亞洲小國家，但卻沒有忽略烏克蘭發生的事。

報導也訪問了發起計畫的在台烏克蘭人林歐莉亞女士，她是高雄市鹽埕國小家長會長林岳的妻子，過去曾在白教堂農業大學教中文的她，嫁來台灣後並沒有把家鄉戰事置身事外，哥哥也已上戰場，於是發起募集活動，只花了幾天就收到了大量物資。

▲▼高雄鹽埕國小家長會、志工團募集近4噸愛心物資，歷時月餘才運抵烏克蘭，當地志工身穿背心深入受轟炸區域發放物資送暖。（圖／林岳提供）

▲捐贈的物資上都貼有貼紙，設計以台灣與烏克蘭國旗的愛心圖樣為主，下方則有STAND WITH UKRAINE字句。（圖／林岳提供）

報導指出，募集物資由許多台灣志工和旅居台灣的英、美、德等多國志工合作，分類裝箱後，再藉由「空、陸運接力」輾轉從德國法蘭克福、波蘭海烏姆，進入烏克蘭西部利沃夫後，再運抵中部白教堂大學，運送歷時近1個月。

當地烏克蘭志工穿著「台灣隊」、Taiwan Can Help字樣的白色背心，將毛毯、衛生棉、尿布、罐頭、麥片、奶粉等物資交給居民，甚至深入周邊情況嚴重的地區，沿途目睹了橋梁、民宅被炸毀的樣貌。一名烏克蘭男子拿到一箱貼有台灣與烏克蘭國旗貼紙的救援物資後，也在鏡頭前用烏克蘭語表示，「謝謝台灣！」

▲▼高雄鹽埕國小家長會、志工團募集近4噸愛心物資，歷時月餘才運抵烏克蘭，當地志工身穿背心深入受轟炸區域發放物資送暖。（圖／林岳提供）

▲當地志工身穿背心，走入受轟炸區域發放物資，為難民送暖。（圖／林岳提供）

烏克蘭志工受訪表示，「他們（台灣）對我們國家的戰爭感同身受，他們了解自己可能會是下一個被侵略的國家，因為如果不能阻止俄羅斯，那中國也會認為入侵台灣很簡單容易。台灣人從戰爭開打的幾天內就開始幫忙，無論是傳達正確資訊，或是金援、募集物資與志工方面。」

▲▼高雄鹽埕國小家長會、志工團募集近4噸愛心物資，歷時月餘才運抵烏克蘭，當地志工身穿背心深入受轟炸區域發放物資送暖。（圖／林岳提供）

▲烏克蘭當地志工拍下許多照片與影片，透過鏡頭傳達烏克蘭現況。（圖／林岳提供）

埃斯披索電視台報導提到，台灣方面正在規劃運送下一批物資，為了給那些在烏克蘭當地或收容於波蘭等國的難民，台灣人和烏克蘭國人一樣相信戰爭很快就會結束。最後烏克蘭當地志工團也用中文說出，「謝謝台灣！烏克蘭加油！」

▼報導中提到，台灣未來還將計畫運送下一批物資。（圖／林岳提供）

▲▼高雄鹽埕國小家長會、志工團募集近4噸愛心物資，歷時月餘才運抵烏克蘭，當地志工身穿背心深入受轟炸區域發放物資送暖。（圖／林岳提供）

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