夫遭酒駕男撞上肇逃慘死！護師孕妻悲控：小孩都還沒看到爸爸

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮10日傳出一起酒駕撞死人還肇逃車禍，一名林姓男子被員警發現倒臥在路旁，緊急送醫後仍不幸不治。然而員警在處理事故過程中，竟發現車身有明顯毀損的汽車在現場徘迴，行跡可疑，上前攔查後果真逮到李姓駕駛酒駕撞人還肇事逃逸。而林男懷有身孕的護理師妻子接到噩耗後，也忍不住痛斥肇事的李男，「讓小孩都還沒看到爸爸，爸爸就死掉了」。

▲宜蘭一名護理師老公外出遭酒駕男子撞上慘死，肇事的李男到案後仍然還在茫。（圖／記者游芳男翻攝）



警方指出，李姓男子酒後上路，在行經羅東鎮中山路一段時與步行的30歲林姓男子發生擦撞，李男第一時間不但沒下車查看直接肇逃，造成林男緊急送醫後仍傷重不治，而肇事的李男則無受傷。

事後李男疑似心虛，在逃離現場後又折返回到事故地點，而警方正處理事故到一半時，發現李男所駕駛車輛車身有明顯毀損，擋風玻璃凹陷，右車保險桿明顯毀損，因而心生疑竇上前盤查，果真逮到就是李男肇事，李男事後也坦承犯行，全案將依公共危險罪送辦，並進一步釐清相關肇事責任。

▲▼李男肇逃後，疑似心虛再開車返回現場，被仍在處理事故的員警發現，上前盤查後確認就是李男肇事，立即將人逮捕歸案。（圖／記者游芳男翻攝）



在新北擔任護理師、還懷有身孕的林男妻子接到噩耗後也表示，她和先生定居在五結，當天先生載女兒打完預防針後回家，才再走路出門要牽機車回家，但因為先生遲遲未歸，加上查看先生定位一直都在同一個地方，覺得有異打電話詢問，不料電話被接通後，接的人卻是警察，才得知出事。

▲林男的妻子也怒批，李男真的很該死，到警局的時候根本還在茫，擋風玻璃都已碎裂還堅稱「根本沒撞到人」。（圖／記者游芳男翻攝）



林男的妻子哽咽透露，她和先生結婚近3年，除1名1歲半女兒外，還將在9月迎接男寶寶，不料小孩還沒出生，就先沒了父親，讓她痛斥，「他毀了一個家庭，肚子裡的小孩都沒還見過爸爸，爸爸就死掉了，女兒也才1歲半，接下來要怎麼生活，就因為他酒駕。」

她也怒批李男，「真的很該死，自己喝很爽沒什麼事」，到警局時還一直處於酒醉狀態，不斷亂吼亂叫，更不承認犯行還堅稱「根本沒撞到人」，但他酒駕已經毀了一個家庭，而她先生緊急搶救後仍回天乏術，讓她原本好好的家庭瞬間家破人亡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。