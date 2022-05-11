研究：中國若放棄「清零」將有160萬人死亡！　超過1.1億人確診

▲上海新冠肺炎確診數從9日的3014例將至10日的1487例。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

上海復旦大學研究人員指出，若是北京政府放棄長期堅持的「清零」政策，高傳染性的Omicron病毒開始廣泛傳播的話，中國將面臨新冠肺炎疫情的「大海嘯」，有可能造成至少160萬人死亡。

根據《彭博》報導，《自然》期刊一篇還在進行同儕評鑑的研究顯示，中國大陸目前老年人疫苗接種率仍低，加上過度依賴國產有效性較低的疫苗，儘管政府在3月力推的疫苗接種行動，仍不足以防止Omicron病毒，一旦疫情擴散，有可能會導致加護病房崩潰。

研究結果顯示，如果沒有大規模的篩檢和嚴格的封鎖限制，Omicron病毒的傳播可能會導致中國在5至7月間疫情大爆發，恐會有超過1.12億人染疫，還會有510萬人入院、160萬人死亡。

上海新冠肺炎確診數從9日的3014例將至10日的1487例，境外移入也未發現確診。當局表示，必須在社區內連續3天沒有新增病例，才會開始放鬆限制，目前封鎖措施已經讓數百萬人待在家中一個多月。

這項研究結果和北京大學先前的研究相呼應，世界衛生組織總幹事譚德塞表示，北京當局應該重新考慮清零政策，隨著Omicron病毒的傳播和中國經濟衰退，這種作法已不再有意義。

