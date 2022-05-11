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「確診關懷包、同住快篩劑」開放代領　新竹市5／12啟動

▲新竹市、防疫、關懷包。（圖／新竹市政府提供）
▲新竹市至明日起，開放確診者防疫關懷包由親友代領。（示意圖，防疫關懷包內容採滾動式調整，以市府提供為主／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市府今（11）日宣布，12日起開始啟動「確診關懷包便利帶」服務，開放「確診者」親友至區公所代領防疫物資，確診者之同住者的快篩試劑（成人3劑、高中職以下學生2劑）也可一併領取。只要確診者接獲衛生所關懷電話通知或收到CDC門號0911-514588發送的確診簡訊，即可委託親友至居住地區公所領取關懷物資，即領即用最便利！

市府表示，中央流行疫情指揮中心已調整確診者匡列模式， 僅確診者之同住家人被匡列居家隔離，職場之同事由機關、機構採取自主應變措施，校園之同班同學實施3天防疫假，不需居家隔離。

▲新竹市12日開始「確診關懷包」開放代領　同住快篩劑也一起。（圖／新竹市府提供）

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▲▼目前密切接觸者認定以家戶為核心，市府亦調整防疫策略，轉換防疫物資發放模式，改以確診者同住家人、單一家戶為單位，配給關懷包和試劑。

▲新竹市12日開始「確診關懷包」開放代領　同住快篩劑也一起。（圖／新竹市府提供）

民政處表示，目前密切接觸者之認定，以家戶為核心，市府亦調整防疫策略，不僅開通居家關懷照護中心專線服務，也轉換防疫物資發放模式，改以確診者同住家人、單一家戶為單位，配給關懷包和試劑。

民政處指出，若市民朋友有同住家人或本人確診，可在收到衛生所關懷通知電話後，指定非同住親友，憑確診者本人身分證或健保卡（拍照亦可），至居住地區公所代領防疫關懷包，受匡列同住者亦發配快篩試劑，成人3劑、高中職以下學生2劑，確實以確診者為核心、家戶為單位，發放篩劑、餅乾、泡麵等防疫物資。

關懷包「便利帶」方案5月12日啟動，周一至五上午8時至12時、下午14時至19時，六日8時至12時皆有服務，且於確診者進行居家照護7+7天期間皆可領取，確診者及同住家人千萬不可自行出門，務必委託非同住親友代行，民眾可依家戶狀態評估是否領用，不必爭先搶領。

此外，行動不便或無同住親友者，可洽新竹市居家關懷照護中心03-5320900，由轄區里幹事提供協助。

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