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從白天到晚上！汐止國泰「長輩們PCR等13小時」　他做1事被狂讚

▲許多民眾從白天排到晚上。（圖／翻攝自臉書／汐止集團）

▲許多民眾從白天排到晚上。（圖／翻攝自臉書／汐止集團）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著疫情日益嚴峻，醫療量能也幾近崩潰。一名網友日前到汐止國泰做PCR，這一等就是13個小時，從白天排到晚上，他直言，現場很多長輩跟坐輪椅的人，於是他能勸退的就勸退，網友們看到這一幕不禁感慨，「辛苦了，醫護也真的沒多餘人力了。」

男網友9日在「汐止集團」發文表示，自己在汐止國泰等PCR，排10多個小時還沒輪到他，於是向在地居民喊話，「建議別來了。」

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時隔2天，他再度PO文指出，「當初發文的目的是希望，不要再有人因為不知道這裡的狀況，而前來排隊，也謝謝許多人提供其他的地方，讓汐止市民有更多選擇，也很慶幸有議員看到此現況出來發聲。」

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

原po透露，那天從早上10點半左右過去排，一直到驗完已經晚上11點半了，足足有13個小時，「當天許多阿公阿嬤或坐輪椅的人也跟著排10幾個小時，看了很心痛，現場還是很多人來，我能勸退的都勸退了。」

對此，網友們紛紛回應，「多做點功課，可以讓你省下很多時間跟金錢」、「我也在那等了9個小時20分鐘」、「真的拜託，急診留給需要的人，給兒童及老人和重症的人使用」、「去榮總吧，榮總也很快速」、「基隆礦工醫院，等5分鐘就到我了」、「昨天汐止國泰排隊變少了，基隆部立醫院跟礦工醫院人變多了，尤其部立醫院」、「希望汐止也快點開設獨立篩檢站，國泰的醫護太辛苦了」。

值得一提的是，指揮中心本月6日就公告，有190家基層醫療診所加入PCR採檢的行列，可透過疾管署網站進行查詢，不過須事前電話預約，再赴現場進行採檢。

步驟1：

進入疾管署網站→點選「COVID-19防疫專區」

步驟2：

找到「台灣社交距離APP及採檢地圖」→點選「COVID-19全國指定社區採檢」

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