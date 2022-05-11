512國際護理師節　跨黨立委籲正視醫療暴力議題

▲跨黨立委出席「為護理師喝采，感謝有您堅守醫療防疫最前線」記者會。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

明天就是國際護士節（國際護理師節），擁有醫療背景的民進黨立委邱泰源、國民黨立委張育美、台灣民眾黨立委蔡壁如11日舉行記者會，感謝護理師站在防疫最前線，冒著生命與健康的風險來守護國人健康，並致贈護理師的代表花朵海芋給出席的護理師全聯會代表紀淑靜表示感謝，同時呼籲主管機關應正視醫療暴力、護理師待遇、護病比過高等問題。

張育美表示，護理人員過去一年中，加倍辛勞的在醫療第一線承擔防疫重責大任，過程中，承受著病毒的直接威脅，期間所擔負的心理壓力，絕對不是旁人能體會。對於少數民眾對第一線醫療人員的言語辱罵、肢體暴力等不理性對待，張呼籲，勞動部與衛福部應共同加強職場暴力的防範，務求成為醫療人員的後盾。

日前宣佈確診的蔡壁如透過視訊與會談及，台灣護理師領照人數有30萬人，但實際執業人數卻只有18.4萬，也就是說有高達37％的護理師，取得執照後卻不執業，箇中原因，便在於護理師「錢少事多」，從2004年到2020年，住院一床一天的護理費，16年間只從613點調整至752點，換算起來不到700元。另一方面，台灣的護病比是1：8，比起美國、澳洲的1：6高出25％，並且根據研究，將會使病患的30天死亡率提高14％，顯示護理師待遇、護病比議題刻不容緩。

對此，紀淑靜補充說明，雖然「全日護病比」已入法，建議仍應以先進國家護病比為目標，滾動式修正三班護病比，提升全國護理人員留任與執業率，才能維護全民健康，此外，醫療法雖訂定醫療暴力相關規範及罰則，但醫療暴力仍層出不窮，應研議是否應訂定更嚴格的規範及罰則並加強民眾教育，以杜絕醫療暴力，讓醫護人員安心工作。