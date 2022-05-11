　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

512國際護理師節　跨黨立委籲正視醫療暴力議題

▲▼張育美、蔡壁如、邱泰源、陳椒華「為護理師喝采 感謝有您 堅守醫療防疫最前線」。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

▲跨黨立委出席「為護理師喝采，感謝有您堅守醫療防疫最前線」記者會。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

明天就是國際護士節（國際護理師節），擁有醫療背景的民進黨立委邱泰源、國民黨立委張育美、台灣民眾黨立委蔡壁如11日舉行記者會，感謝護理師站在防疫最前線，冒著生命與健康的風險來守護國人健康，並致贈護理師的代表花朵海芋給出席的護理師全聯會代表紀淑靜表示感謝，同時呼籲主管機關應正視醫療暴力、護理師待遇、護病比過高等問題。

張育美表示，護理人員過去一年中，加倍辛勞的在醫療第一線承擔防疫重責大任，過程中，承受著病毒的直接威脅，期間所擔負的心理壓力，絕對不是旁人能體會。對於少數民眾對第一線醫療人員的言語辱罵、肢體暴力等不理性對待，張呼籲，勞動部與衛福部應共同加強職場暴力的防範，務求成為醫療人員的後盾。

日前宣佈確診的蔡壁如透過視訊與會談及，台灣護理師領照人數有30萬人，但實際執業人數卻只有18.4萬，也就是說有高達37％的護理師，取得執照後卻不執業，箇中原因，便在於護理師「錢少事多」，從2004年到2020年，住院一床一天的護理費，16年間只從613點調整至752點，換算起來不到700元。另一方面，台灣的護病比是1：8，比起美國、澳洲的1：6高出25％，並且根據研究，將會使病患的30天死亡率提高14％，顯示護理師待遇、護病比議題刻不容緩。

對此，紀淑靜補充說明，雖然「全日護病比」已入法，建議仍應以先進國家護病比為目標，滾動式修正三班護病比，提升全國護理人員留任與執業率，才能維護全民健康，此外，醫療法雖訂定醫療暴力相關規範及罰則，但醫療暴力仍層出不窮，應研議是否應訂定更嚴格的規範及罰則並加強民眾教育，以杜絕醫療暴力，讓醫護人員安心工作。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
20歲騎士遭貨車撞飛！　送醫不治
病人進診間狂咳！　「超明顯2條線」醫護全傻眼
1歲女兒高燒遭護理師誤剪手指！爆血大哭　院方回應了
LIVE／最強母3招救確診兒　肺部按摩法曝光
獨／餐飲大亨現金救急！　永豐棧員工領到薪水了
夫遭酒駕男撞死！　護理師孕妻哽咽：小孩還沒看到爸爸
快訊／首批BNT兒童疫苗延遲抵台！　莊人祥：下週一到貨
兒童救命藥大缺貨！　藥局心急：真的叫不到
蘋果宣布停產「1產品」！　20年經典走入歷史
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全台千座蔣介石銅像待處理　花敬群嘆：內政部壓力很大啦

陳翠蓮研究228任公視董事遭否決　台灣基進：妖魔化台灣認同

急花184億元訂2.4億劑快篩　高虹安揭政府「臨時抱佛腳」真相

512國際護理師節　跨黨立委籲正視醫療暴力議題

沒收入還得打選戰+維持議員選服　羅智強曝：我已經在借錢了

45億唾液快篩爭議　國民黨團轟陳時中開「綠色通道」獨厚福又達

蔣萬安9個月的兒子也確診　 燒到38.5 「很擔心老大 」

梁文傑確診！北市議會累積12人、1／5議員染疫成重災區

議員爆：福又達賣唾液快篩「利潤高達45億」　比高端疫苗還賺

中國新住民「焦慮主婦」上蔡英文Podcast　自稱精神台灣人

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

全台千座蔣介石銅像待處理　花敬群嘆：內政部壓力很大啦

陳翠蓮研究228任公視董事遭否決　台灣基進：妖魔化台灣認同

急花184億元訂2.4億劑快篩　高虹安揭政府「臨時抱佛腳」真相

512國際護理師節　跨黨立委籲正視醫療暴力議題

沒收入還得打選戰+維持議員選服　羅智強曝：我已經在借錢了

45億唾液快篩爭議　國民黨團轟陳時中開「綠色通道」獨厚福又達

蔣萬安9個月的兒子也確診　 燒到38.5 「很擔心老大 」

梁文傑確診！北市議會累積12人、1／5議員染疫成重災區

議員爆：福又達賣唾液快篩「利潤高達45億」　比高端疫苗還賺

中國新住民「焦慮主婦」上蔡英文Podcast　自稱精神台灣人

無緣東奧後再度對決戴資穎　陳雨菲：還是認真準備每一個對手

學區套房沒人要！租管公司「叫員工假扮租客」　他曝指令怒轟黑心

第33屆金曲獎確定「辦在高雄巨蛋」！　四大原因曝光

高職男國中女廁所嘿咻　兩邊爸媽都火大！互告求償結果出爐

80色翁摸女照護員大腿！脫褲露鳥喊：一起玩　挨告判決出爐

沈政男／確診洪峰將延後　民眾自發升級壓平曲線

劉樂妍拍片「大吼不回台灣」：不想送死！　酸停電停水…陸網挺

全台農產品市場816人確診！這裡風險最高　莊人祥：已控制不錯

虎尾午夜巨響！貨車左轉與機車相撞　20歲騎士彈飛送醫不治

Jisoo手中「粉色編織包」來自Lisa、IU愛牌　綁辮子出遊少女感激升

政治熱門新聞

快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

快訊／黃珊珊傳快篩陽性！　急取消行程進行PCR

快訊／黃珊珊快篩陽首曝心聲　2週狂跑各大採檢站「我早有心理準備」

快訊／柯文哲「快篩陰性」行程照常

柯文哲嗆中央：用網軍、名嘴治國遲早遭報應

雙北議會逾180戰將搶127席次　藍綠議員初選出線名單一次看

議員爆：福又達賣唾液快篩「利潤高達45億」　比高端疫苗還賺

黃珊珊自稱「發明車來速」又被打臉　韓國、高雄已有先例

8號後不補發居隔書？陳時中要黃珊珊問衛生局　北市：民眾有需求就會開

黃珊珊稱中央沒給快篩被打臉　顏若芳：用市府資源公然說謊

確診了卻沒收到居隔通知書？　常見三大問題一次看

簡舒培：柯文哲做人怎麼可以這麽無恥

陸一特享榮民待遇　馮世寬：已得到榮譽

直擊／木柵車來速試營運　黃珊珊：野戰醫院是輕症「院外門診」

更多熱門

相關新聞

單親媽被持剪刀硬上！男網友判9年賠150萬

單親媽被持剪刀硬上！男網友判9年賠150萬

台中一名女子小芊（化名）透過臉書認識了李姓男網友，認識一個禮拜2人就相約出來見面，李男竟趁機將小芊機車、住處鑰匙搶走不歸還，又問她「要不要一起住」，小芊害怕想離去，李男又持剪刀抵住她脖子、威嚇「你走的話，要死一起死」，並且脅迫她性交2次得逞。李上訴到最高法院後依妨害性自主、傷害等罪，判處9年6個月定讞；民事則判賠小芊150萬元。

智慧醫療廠晉弘6月轉上市　旗下2產品下半年取證、今年營收拚創高

智慧醫療廠晉弘6月轉上市　旗下2產品下半年取證、今年營收拚創高

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

宏達電多角化佈局前進元宇宙　美醫療大展秀新品

宏達電多角化佈局前進元宇宙　美醫療大展秀新品

台東+25 輕症確診　居家照護已63人申請

台東+25 輕症確診　居家照護已63人申請

關鍵字：

國際護理師節醫療暴力

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝光！　傳千萬賞金通緝犯也在這

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！詭異仰躺窗戶旁地上

快篩陽去PCR！醫叮囑1句...爸神解讀「還能趴趴走」

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面