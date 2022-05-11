主計長稱需要快篩要借！　莊人祥：太太在通路買到好幾個

▲莊人祥說，太太有買到好幾個快篩。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

快篩實名制引發民怨，主計總處主計長朱澤民日前在立法院說「有需要快篩，我再去跟莊人祥借。」外界質疑是在耍特權？疾管署副署長莊人祥今（11日）表示，太太有在通路買到好幾個了，並強調沒有特權。

法院經濟委員邀請行政院農業委員會主任委員及衛生福利部首長就「北農啟動六大防疫措施及精進全臺果菜批發市場防疫作為」進行報告，並備質詢。莊人祥被問，主計長說快篩要跟他借，但莊自己也說用完了，若朱澤民要借要從哪裡來？是否有特權？莊人祥說，「太太有在買，昨天通路上買了幾個，沒有特權，快篩昨天去買180元的」。

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有民代質疑衛福部以「秘密特定資訊管理」，導致快篩資訊無法揭露，有哄抬情形？莊人祥表示，醫材審查都是依照過去方式審，可受公平，食藥署會做說明，至於未來國外快篩開放時間，包含企業要買，申請流程一直都有，不是問題，個人自用也會做快速通關說明。

而食藥署日前核准「福又達公司」進口韓國家用唾液快篩，隨後就被發現該公司創辦人是高端疫苗總經理陳燦堅，引發外界質疑獨厚，莊人祥回應，上次有說過，是根據送件時間快慢，該間最先送、最先補件，其他公司都後續才送件跟補件，「並沒有說獨厚」。對於還傳獲利會比高端疫苗賺得多，莊人祥強調，這不是他能夠能回答，不清楚。

另外，傳入境旅客等防疫計程車等了6小時，是量能不夠了？莊人祥說，應該不會有這問題，會請交通局再確認。