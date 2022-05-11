美女律師「2症狀」急快篩！疑惑問：確診隨便篩都2條線？

▲美女律師李怡貞身體不適急快篩，幸好為陰性。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨著本土確診案例單日突破5萬，民眾警覺性也大大提高。美女律師李怡貞昨天就突然感覺「全身不對勁」，不但頭痛喉嚨也痛，於是趕緊快篩，結果是陰性，讓她懷疑自己是不是插不夠深。

李怡貞昨（10）日在臉書發文表示，「發完廢文全身不對勁，畢竟我開庭會議都照常。喉嚨痛，有點頭痛，立刻篩。」結果出爐是陰性，讓她好奇詢問，「篩完還是覺得是不是不夠深？！到底？聽說真的確診，隨便篩都兩條線？？？」並附上快篩陰性的圖片。看似是擔心自己插不夠深，也在留言處詢問大家，「真的隨便篩會兩條線？？？不用插深？」

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貼文一出，網友也分享自身經歷，「對啊，我自己篩插超深，一條。發燒家人篩隨意插，滴到卡上立馬兩條線。然後pcr確診。」、「我家2個小朋友一開始陰性，一個隔天高燒PCR陽性。另一個PCR本來陰性，過兩天變陽性（我自己是快篩陽》PCR陰〉PCR陽）給律師參考囉！」、「是的，確診隨便篩都二條線，不用插，棉棒抹一下趁出來的鼻涕去驗，滴出來的就二條線，而且T比C快顯。」

不少人也安慰美女律師，「李律，您一口標準彰化口音，發聲的位置講久了，會搔聲是自然。不要自己嚇自己啦~ 多喝水，多休息。」、「去睡覺。明天起來還是不舒服再篩一次。」、「不要自己嚇自己，有可能是扁桃腺發炎或是咽喉炎。」