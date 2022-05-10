快篩陽去PCR！醫叮囑1句...爸神解讀「還能趴趴走」　女兒：勸不聽

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨無奈表示，父親快篩陽性後，到醫院做PCR，對於醫生的好意提醒，「趁通知還未下來前，趕緊買齊生活必需品」，竟解讀為還可以趴趴走，這讓女兒無奈又生氣，怨喊「還到處打電話宣揚自己陽性，很驕傲嗎？」

女網友在「爆怨公社」哀怨表示，「要怎麼阻止想出門的老年父親？之前一直秉持著打疫苗不會確診，好啦...中鏢了，我們一家三口，你還是那個源頭。」

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當時，父親到醫院做PCR，醫護人員好心提醒，「通知單還沒下來前，趕快去買必需品」，結果他只聽自己想聽的，硬是解讀成「還是可以出去」。

這讓她超傻眼，「畢竟是我老杯，也不好罵祖宗18代，都講幾百遍了 罵也罵不聽，還到處打電話宣揚自己陽性，很驕傲嗎？都宣揚完了還要出去？」

對此，網友們也搖頭直呼，「他出門妳就報警，罰一次就怕了」、「老番癲罵不聽就讓他被罰錢，只有錢沒了才會痛」、「先準備好30萬-200萬」、「只好大義滅親了」、「檢舉他，罰錢看他怕不怕」、「告訴他，沒有電子圍籬不等於違規不用被罰。有人跟衛生局檢舉的話他還是GG」。



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