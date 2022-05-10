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花蓮竄出「海量馬陸」密集蠕動！隔天規模6.1地震網嚇傻：預言成真

▲▼台灣東部海域接連發生2起地震。（圖／氣象局提供）

▲花蓮外海9日下午發生規模6.1地震。（圖／氣象局提供）

記者閔文昱／綜合報導

台灣東部海域附近於9日下午2時23分左右發生有感地震，芮氏規模6.1，宜蘭、花蓮、台北、台東，震度都達到3級，2點24分又發生第2起規模5.4地震，嚇壞不少民眾。對此，有網友就翻出地震前一天，花蓮縣一處公園出現海量馬陸的畫面，直喊「地震預言成真了」。

一名女網友8日在臉書社團「花蓮同鄉會」PO出影片詢問，「各位鄉親，請問有人知道這啥嗎？今日去美崙溪畔公園走走，看到好多一群一群的...」只見影片中，極其大量的馬陸在地上來回蠕動，密集的程度令人頭皮發麻。許多網友紛紛回應，「他們嚴重群聚喔」、「密集恐懼」、「好恐怖喔，起雞皮疙瘩」。

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▲花蓮美崙溪畔公園8日竄出大量馬陸。（圖／翻攝自Facebook／花蓮同鄉會）

▲花蓮美崙溪畔公園8日竄出大量馬陸。（圖／翻攝自Facebook／花蓮同鄉會）

巧合的是，在影片PO出後的一天後，果真就發生了規模6.1的地震，讓該篇貼文再度掀起熱議。不少網友留言驚呼，「地震預言真的成真了」、「真準，還真地震了！搖的很久」、「還真的地震了」、「真的驗證了，剛剛的地震」、「顯靈了，剛發生地震」、「結果大家都說對了！下了超大的雨，然後地震了」。

事實上，針對馬陸的大量出現是否真的和地震息息相關，農委會特生中心過去曾解釋，目前並沒有科學根據能夠說2者真的有直接相關，馬陸會大量竄出可能是因為季節轉換、地底壓力或地底水含量改變，由於馬陸對環境改變相當敏感，並能感受到氣壓的變化，近日南投雨量豐沛，導致土壤飽含水份，才大量湧出地面，待土壤中環境變得舒適，又會回到地下。

各位鄉親，請問有人知道這啥嗎？今日去美崙溪畔公園走走，看到好多一群一群的....

Nora Alwall 發佈於 2022年5月7日 星期六

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