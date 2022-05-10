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吃1顆西瓜要多花200元了！農民嘆雨下不停衝擊採收：今年很特殊

▲▼西瓜。（圖／記者許展溢攝）

▲苗栗後龍公所表示，預計6月11日將舉西瓜節。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

5月一到各縣市西瓜陸續進入採收期，不過，今年預估產量將較去年大幅減少、價格提高，以花蓮台九線路邊販售為例，1顆已漲超過60元，主要就是雨下太多，天氣不熱，讓農民直說「今年情況很少見」。

南部、東部因氣候屬性，西瓜通常較西部早進入採收期，以花蓮為例，往年路邊隨處可見西瓜販售，部分地區卻看不到，就算有產量不如去年，花蓮玉溪農會總幹事蔡宗翰受訪表示，今年西瓜正在出瓜，以往種植1萬顆可收8000至8500顆，去年不錯有8成半，受陰雨綿綿，很多瓜今年都受害，產量估這次只能收5000至6000顆，減了2成半。

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蔡宗翰說，不過品質沒問題且好，只是價格會提高，以台九線路邊販售現場價來看，1顆28至30斤，若30斤可賣500至600多元，但現在價格變650至700元。有農民提到，天氣影響也沒辦法，「今年真的比較特殊，比較多雨，尤其西瓜適合好天氣，這幾年很少見」。

▲▼西瓜。（圖／記者許展溢攝）

▲農民表示，今年西瓜產量減少情況非常罕見。

苗栗後龍西瓜種植面積約150公頃，產量正常有2500公噸，後龍公所農業課受訪指出，西瓜就是要天氣熱，但一直沒到很熱，目前狀況是「開花結果的數量少，有結果都還比較小顆」，一般5月底到端午節都能採收，因現在還小顆，接下來3週是關鍵，若天氣都很好，生長期就會加速變大顆，最怕快能收了下雨又出太陽，一裂開就無法收成。

農業課提到，後龍土質疏鬆，不會積水，就像踏在沙灘上、溫度高，水一下去排很快，很適合西瓜生長，後龍西瓜有「沙沙的」特色口感，以橢圓形果種可到12至17公斤，甜度最高有13至14度，不過，預定6月8日要辦西瓜評鑑，已有部分農民反映不確定到時成熟了沒，可能沒辦法參加，因此是否照常舉行將視情況滾動式調整，另6月11日預計也要舉辦一年一度西瓜節，若順利舉辦當天會安排評鑑得獎者上台。

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