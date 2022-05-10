幫友討債頭挨悶棍慘成植物人　4人帶頭惹禍卻因這關鍵逃過刑責

▲黃男幫人談判助勢被打成植物人，有6人被拍下參與鬥毆等事證遭起訴，談判事主卻全脫身。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北黃姓男子被朋友找去一場債務談判助勢，結果事主談判破裂，雙方十多人打了起來，黃男在混亂中被高爾夫球桿敲中頭流血，看來無大礙跟著到警局作筆錄，回家後，才突然頭痛欲裂，全身不舒服，送醫急救竟因蜘蛛網膜下出血，成了植物人，台北地檢署10日依殺人未遂等罪起訴6人，但這場談判事主4人全部因罪嫌不足未被移送或不起訴。

這起糾紛發生在2020年6月間，當時李姓、吳姓、陳姓男子各欠王姓男子1、200萬元，3人決定找王男到台北市吳興街一間泡沫紅茶店談判，席間，王男帶去助勢的朋友遭李、吳、陳等人的小弟關進廁所，王男不得以，只好交出3人的借據和本票。

當王男悻悻然走出紅茶店，遇到黃男等其他晚到的朋友，大夥得知債主的借據和本票被搶走，當場暴怒，和李姓、吳姓、陳姓等人的小弟大打出手，警方獲報趕往現場壓制等，一群人身上或多或少帶著傷，上警車回警局。

黃男在大亂鬥中，頭部被人用高爾夫球桿敲了1下，到警局做了筆錄回到家，才開始感覺頭痛不舒服，送醫急救發現竟然顱骨骨折，蜘蛛網膜下出血，緊急救回一命，仍成了植物人，檢察官根據監視畫面，依殺人未遂起訴揮桿的江姓男子，另有5人被起訴重傷害，至於這場債務4名主角，因無事證證明有參與鬥毆，全部都不起訴或未被移送。