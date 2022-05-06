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社會 社會焦點 保障人權

瑪莎惡少看守所吃得好...變成胖娃娃　被害人傻眼「是否太誇張」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲被害宋姓男大生的母親表示，4日開庭竟發現張敦量等3人變得又白又胖。圖為張落網時的照片。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

去年11月台中發生瑪莎拉蒂3惡少案，今年3月期間因羈押期限將屆滿，張敦量、陳勁豪、李韋霖均請求交保，但法官認為3人逃亡、串供的羈押理由仍在，裁定駁回並延押2月，本次羈押期將在本月23日屆滿。張等3人案後遭羈押，至今已6個月，4日雙方再開庭，被害宋姓男大生的母親說：「他們3個人竟然在看守所吃得又白又胖！」

根據台中看守所官網顯示，本周5月2日到8日的菜單有：鹹稀飯、麻油菜補、豆豉鮮魚、醬爆食蔬、炸薯條、炸雞翅、蒙古烤肉、親子丼飯、海帶燉肉、紅K炒肉絲、玉米排骨湯、菠菜豬肉燴飯、冰鎮果汁、麥茶…等，每逢周1、3、5飯後還有水果，可謂營養滿分、飲食均衡。

▲台中看守所本周菜單。（圖／截取自台中看守所官網）

▲台中看守所本周菜單。（圖／截取自台中看守所官網）

宋母5日下午接受訪問表示，每次召開審理庭時，「看到他們都覺得越來越有『福相』，皮膚也越來越白皙」，4日開庭再相見，竟又變得更加福態，非常誇張，相比自己仍在復健中的兒子，不時會出現頭暈、複視等後遺症，真的覺得很不公平！盼司法盡早給予3人制裁，讓事件得以落幕。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲宋母說，兒子至今仍有不少後遺症出現，張等人卻在看守所吃得又白又胖，很不公平。（圖／記者白珈陽攝）

張敦量與友人2021年11月初凌晨因小擦撞，竟動手將宋姓男大生打成重傷，而事後張因涉犯殺人未遂等罪，而另兩人涉犯強制及傷害等罪，3人均被提起公訴。

今年3月間因羈押期將於3月24日屆滿，3人力求交保，張敦量的律師表示，張已無串證之虞；李韋霖的律師則說，他的涉案情節並非重大，羈押期可能會超越性期；至於陳勁豪的律師則表示，他有阻止張敦量打人。對此，法官審理後認為，3人仍有羈押理由，且3人的律師所述，稱不上與是否應予羈押緣由必然相關，因此裁定繼續羈押，從24日起延長羈押2個月，而張敦量的部分，則繼續禁見、通信、授受物件。本案仍在審理中。

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