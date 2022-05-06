回憶兒遭瑪莎惡少狂毆　單親媽母親節仍揪心「真的太過份了」

▲宋母說，案發時張敦量馬上打電話聯絡大哥小弟。圖左為張敦量，圖右為被害宋姓男大生。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中瑪莎拉蒂3惡少案，被害宋姓男大生的母親根據警方案發當時的秘錄器表示，車禍發生後，張敦量疑隨即打電話找一名「潮州的小蟲哥」，並叫來小弟到場，而在電話中，張敦謊稱是男大生押著他們不走、要求「釘孤枝」，以此混淆電話另一端的友人，母親節前夕，宋母接受《ETtoday新聞雲》專訪時直言，「真的太過分了！」

宋母表示，本月4日她出席審查庭，內容主要是法官要審查警方事發時的秘錄器，根據秘錄器顯示，張敦量疑從一開始就在說謊，甚至打電話叫了很多小弟、大哥來喬事情，從張敦量口中聽到，有一位是潮州的小蟲哥。張敦量向對方謊稱是我兒子攔住他、要找他麻煩，說兒子向他們提出要「釘孤枝（台語：單挑）」，還說兒子有打他，種種謊言令她覺得很恐怖。

宋母指出，當時救護車到場後，張敦量一直質問、恐嚇為什麼兒子要叫救護車，不停地罵髒話，還嗆兒子是「俗辣（台語：鱉三）」，她心想：「哪有人把別人打到受傷還不讓人家就醫？真的是很過分！」至於案發時也在場的陳、李2人，看到警車與救護車到場後，不停向警方表示要去幫張敦量買菸，就像是張敦量的小弟。

▲宋母於審查庭觀看警方的密錄器，發現張敦量疑從一開始就充滿謊言。（圖／記者白珈陽攝）

回顧案情，張敦量、陳勁豪與李韋霖去年11月7日凌晨，駕駛一輛瑪莎拉蒂豪車， 行經台中市西屯區台灣大道3段與河南路3段交叉路口時，與宋姓男大生所駕駛的自小客車發生擦撞，張等人竟一氣之下，不但威逼宋男下車，陳男和李男還將他架起，任由張敦量猛打猛踹。即便宋當時已倒地不起，但張仍不打算放過他，繼續朝其的頭部猛踹，造成宋男鼻部流血、左眼瘀青、頭骨破裂硬膜上出血、氣腦及顱骨底部閉鎖性骨折等傷害，情況危急一度住進加護病房，所幸最後康復出院。

台中地檢署認為張敦量有殺人犯意，依殺人未遂、強制罪起訴，陳、李2人則依傷害罪與強制罪起訴；台中地院審理後，認為張所犯為重罪，有逃亡之虞，且3人有串證、反覆實施之虞，准予收押禁見。

▲張敦量、陳勁豪、李韋霖落網照片。（圖／資料照）