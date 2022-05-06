「Love U always」遭瑪莎惡少毆傷漸康復　男大生卡片謝母恩

▲宋姓男大生手工製作母親節卡片。（圖／宋母提供）

記者白珈陽／台中報導

瑪莎拉蒂3惡少案距今已半年，歷劫歸來的宋姓男大生與母親迎接此生難忘的母親節。宋母5日出面受訪表示，案發當時，趕到醫院卻目睹孩子身上插滿管的模樣，曾一度非常害怕會失去可愛的他，若孩子不在了，「我也很難活下去，一切將變得沒意義。」如今，在母親節前夕男大生貼心為宋母親手寫了一封感謝信，並在文末註明「Love U always！」宋母開心透露，兒子正計畫在母親節當天帶她吃大餐！

去年11月7日，台中市發生震驚全台的瑪莎拉蒂惡少案，被害宋姓男大生遭到張敦量等人圍毆暴打，送醫縫了46針，一度傳出命危、昏迷指數6，住院17天才獲出院許可，至今仍有頭痛、複視等後遺症，仍持續接受治療中。

為感謝母親悉心照顧，宋男於母親節前夕寫了卡片給宋母：「感謝媽媽一直盡心盡力的照顧我，一直鼓勵我，對不起這次讓妳這麼擔心，還花費心思幫我打官司，我會好好加油。祝媽媽身體健康，Happy Ｍather's Day！Love U always！」，卡片左下方並附上一朵康乃馨。

5日宋母接受《東森新媒體ETtoday》訪問，記者提問，雖說為母則強，但單親家庭照顧孩子相當辛苦，遇到如此受到矚目的社會案件，是什麼力量支撐能讓她一路走來堅持下去？

▲男大生一度傳出情況危急。（圖／資料照）

宋母表示，事發到現在已6個月，一路走來蠻辛苦的，目前就是希望盡一切力量，讓孩子回到案發之前開心、健康的狀態，尤其心理層面是她最重視的，所以能夠幫兒子做到些什麼她就做，讓兒子能忘記這一切不愉快，重拾自信心，讓孩子不要有仇恨之心，回到以前快樂善良的樣子。

宋母說，這半年兒子還是會把自己關在房間裡，他希望這件事從來沒有發生過，但每次一出庭就又會回想起來，情緒便開始不安定，就連她問兒子一些案件內容，都會顯得很不耐煩，兒子認為為何司法程序如此冗長，盼判決盡速下來，給張等人一個教訓。

案發當時，看見兒子昏迷不醒，曾一度非常害怕失去孩子，對每個父母來講，小孩子都是心頭肉，父母都認為小孩的性命比自己的性命還重要，「我相信如果說他不在了，我也是很難生存下去，一切會變得沒意義。我很感謝大家為他祈禱，讓他能夠挺過來這件事情，現在恢復到還算是可以正常生活，沒有遇到太大障礙，這已經是很幸運了，希望這些障礙他能夠克服或習慣，並且活得更快樂。」

宋母透露，兒子是個貼心的孩子，以往每逢母親節都會準備禮物送她，她帶在身上的錢包就是某年的母親節禮物，所以每到母親節時她都會默默的期待。至於今年，兒子應該是有計畫要帶她吃大餐。

▲▼宋母亮出帶在身上的錢包，指出是兒子某年送她的母親節禮物。（圖／記者白珈陽攝）

案發至今，兒子健康狀況好轉後，有沒有做過讓妳覺得感動的事？

宋母說，雖然兒子目前健康狀態不是非常良好，但還是會注意到她的身體狀況。比如說前2、3個禮拜她身體非常不舒服，肩頸很僵硬，身體甚至出現痙攣，一度可能需要叫救護車，但兒子非常貼心，主動把所有的家事拿去做，包括洗碗、打掃家中，讓她可以好好休息，並且安心就醫。

據了解，宋母與前夫離異後，2年前取得宋姓男大生與目前國二的2兒子扶養權。她感慨道，「對我來講這一路是很辛苦，我也是一直把情緒撐著，因為我從來不會在我兒子面前掉淚，這個母親節我最希望的是我小孩子能夠健健康康、快快樂樂的，我每次都跟他們說，你們可以獨立、照顧好自己，不讓我操心，對我來講就是最好的福報。」

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