　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「Love U always」遭瑪莎惡少毆傷漸康復　男大生卡片謝母恩

▲▼ 。（圖／宋母提供）

▲宋姓男大生手工製作母親節卡片。（圖／宋母提供）

記者白珈陽／台中報導

瑪莎拉蒂3惡少案距今已半年，歷劫歸來的宋姓男大生與母親迎接此生難忘的母親節。宋母5日出面受訪表示，案發當時，趕到醫院卻目睹孩子身上插滿管的模樣，曾一度非常害怕會失去可愛的他，若孩子不在了，「我也很難活下去，一切將變得沒意義。」如今，在母親節前夕男大生貼心為宋母親手寫了一封感謝信，並在文末註明「Love U always！」宋母開心透露，兒子正計畫在母親節當天帶她吃大餐！

去年11月7日，台中市發生震驚全台的瑪莎拉蒂惡少案，被害宋姓男大生遭到張敦量等人圍毆暴打，送醫縫了46針，一度傳出命危、昏迷指數6，住院17天才獲出院許可，至今仍有頭痛、複視等後遺症，仍持續接受治療中。

為感謝母親悉心照顧，宋男於母親節前夕寫了卡片給宋母：「感謝媽媽一直盡心盡力的照顧我，一直鼓勵我，對不起這次讓妳這麼擔心，還花費心思幫我打官司，我會好好加油。祝媽媽身體健康，Happy Ｍather's Day！Love U always！」，卡片左下方並附上一朵康乃馨。

5日宋母接受《東森新媒體ETtoday》訪問，記者提問，雖說為母則強，但單親家庭照顧孩子相當辛苦，遇到如此受到矚目的社會案件，是什麼力量支撐能讓她一路走來堅持下去？

▲▼ 。（圖／資料照）

▲男大生一度傳出情況危急。（圖／資料照）

宋母表示，事發到現在已6個月，一路走來蠻辛苦的，目前就是希望盡一切力量，讓孩子回到案發之前開心、健康的狀態，尤其心理層面是她最重視的，所以能夠幫兒子做到些什麼她就做，讓兒子能忘記這一切不愉快，重拾自信心，讓孩子不要有仇恨之心，回到以前快樂善良的樣子。

宋母說，這半年兒子還是會把自己關在房間裡，他希望這件事從來沒有發生過，但每次一出庭就又會回想起來，情緒便開始不安定，就連她問兒子一些案件內容，都會顯得很不耐煩，兒子認為為何司法程序如此冗長，盼判決盡速下來，給張等人一個教訓。

案發當時，看見兒子昏迷不醒，曾一度非常害怕失去孩子，對每個父母來講，小孩子都是心頭肉，父母都認為小孩的性命比自己的性命還重要，「我相信如果說他不在了，我也是很難生存下去，一切會變得沒意義。我很感謝大家為他祈禱，讓他能夠挺過來這件事情，現在恢復到還算是可以正常生活，沒有遇到太大障礙，這已經是很幸運了，希望這些障礙他能夠克服或習慣，並且活得更快樂。」

宋母透露，兒子是個貼心的孩子，以往每逢母親節都會準備禮物送她，她帶在身上的錢包就是某年的母親節禮物，所以每到母親節時她都會默默的期待。至於今年，兒子應該是有計畫要帶她吃大餐。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼宋母亮出帶在身上的錢包，指出是兒子某年送她的母親節禮物。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

案發至今，兒子健康狀況好轉後，有沒有做過讓妳覺得感動的事？

宋母說，雖然兒子目前健康狀態不是非常良好，但還是會注意到她的身體狀況。比如說前2、3個禮拜她身體非常不舒服，肩頸很僵硬，身體甚至出現痙攣，一度可能需要叫救護車，但兒子非常貼心，主動把所有的家事拿去做，包括洗碗、打掃家中，讓她可以好好休息，並且安心就醫。

據了解，宋母與前夫離異後，2年前取得宋姓男大生與目前國二的2兒子扶養權。她感慨道，「對我來講這一路是很辛苦，我也是一直把情緒撐著，因為我從來不會在我兒子面前掉淚，這個母親節我最希望的是我小孩子能夠健健康康、快快樂樂的，我每次都跟他們說，你們可以獨立、照顧好自己，不讓我操心，對我來講就是最好的福報。」

【相關新聞】

瑪莎惡少看守所吃得好...變成胖娃娃　被害人傻眼「是否太誇張」

惡少哭窮5萬賠不起　竟砸錢請8律師＋秒籌200萬阻房產扣押

回憶兒遭瑪莎惡少狂毆　單親媽母親節仍揪心「真的太過份了」

 

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
快訊／黃捷快篩陽！　發燒近39度
前台大醫估：確診高峰「持續到這時」會下降！4關鍵曝光
郁方幫豪門尪賣車　580萬奧迪驚人二手價曝光
衛福部估下週破10萬確診　她說：不可能！因台人「1特性」
獨／步槍在中山室擊發！　軍方大怒火速調查
稱高登是詐騙集團　她驚「陳時中竟這麼好騙」：差點淪最大笑話
隋棠確診「收戴資穎超暖訊息」！　內容公開
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

回憶兒遭瑪莎惡少狂毆　單親媽母親節仍揪心「真的太過份了」

快篩黑市行情曝光！加價轉賣大發災難財　警釣出全力查緝貨源

惡少哭窮5萬賠不起　竟砸錢請8律師＋秒籌200萬阻房產扣押

警鈴響起聯結車竟停平交道上！法官這理由撤罰　但要駕駛聽勸

瑪莎惡少看守所吃得好...變成胖娃娃　被害人傻眼「是否太誇張」

「Love U always」遭瑪莎惡少毆傷漸康復　男大生卡片謝母恩

快訊／退休警吸金6億！前女友率眾討債反遭砍　2惡煞羈押禁見

怪男拍攝「正妹100吻」！搭訕女高中生偷親挨告　噁辯：她想紅

紅燈違規左轉　他1個動作下場曝...違規3點+罰2萬+吊照6個月

快訊／鹿希派「惹麻煩」代價出爐　認施用「驗尿卻陰性」緩起訴

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

夫帶亡妻布條重遊南橫　「怕她在等我實現承諾」

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

瘦子無預警宣布結婚！　PO牽手照「這是我前女友」

回憶兒遭瑪莎惡少狂毆　單親媽母親節仍揪心「真的太過份了」

快篩黑市行情曝光！加價轉賣大發災難財　警釣出全力查緝貨源

惡少哭窮5萬賠不起　竟砸錢請8律師＋秒籌200萬阻房產扣押

警鈴響起聯結車竟停平交道上！法官這理由撤罰　但要駕駛聽勸

瑪莎惡少看守所吃得好...變成胖娃娃　被害人傻眼「是否太誇張」

「Love U always」遭瑪莎惡少毆傷漸康復　男大生卡片謝母恩

快訊／退休警吸金6億！前女友率眾討債反遭砍　2惡煞羈押禁見

怪男拍攝「正妹100吻」！搭訕女高中生偷親挨告　噁辯：她想紅

紅燈違規左轉　他1個動作下場曝...違規3點+罰2萬+吊照6個月

快訊／鹿希派「惹麻煩」代價出爐　認施用「驗尿卻陰性」緩起訴

23歲菜鳥「不會抱大腿」前輩急曝做人道理！過來人戰翻：歷練太少

公視第7屆董監事候選人名單出爐　5／9召開審查會議

快訊／黃捷自爆快篩陽　發燒近39度：歹勢！我可能確診了

台積電大跌16元、跌幅近3％　市值縮水失守14兆元大關

跛腳嬤「臉掛大傷口」待路邊！台中夫妻叫車送她　運將1句感動哭

愛買開賣快篩第2天！10門市現況曝光　基隆5分鐘就搶空

田馥甄突PO「深夜放閃文」！　收手寫告白內容曝光…網讚：很會撩

快訊／侯友宜喊話「快篩陽即確診」啟動越快越好　PCR量能有限

納達爾強勢晉級馬德里8強：受皇馬鬥志鼓舞　腳傷是生活一部分

恩比德G3還是無法上場　瑞佛斯相信七六人仍有贏面

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

正妹醒來發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

即／新北80多歲婦病逝家中　曾跑3醫院全爆滿

台南阿伯脫口罩逛夜市　遭廟公暴揍3分鐘

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

即／鹿希派緩起訴　持有大麻「驗尿陰性」

連千毅慘了！刑事局掃黑內容曝光

高登負責人遭起訴　黑心口罩詐483萬

數十噸重堆高機輾　24歲男一手一腳慘截肢

寶貝C300遭法拍　男一次繳清63萬

樹科大一男告白遭打槍崩潰揮刀　她慘噴血送醫

退警吸金6億引北檢前鬥毆　2嫌聲押

更多熱門

相關新聞

回憶兒遭瑪莎惡少狂毆　單親媽母親節仍揪心

回憶兒遭瑪莎惡少狂毆　單親媽母親節仍揪心

台中瑪莎拉蒂3惡少案，被害宋姓男大生的母親根據警方案發當時的秘錄器表示，車禍發生後，張敦量疑隨即打電話找一名「潮州的小蟲哥」，並叫來小弟到場，而在電話中，張敦謊稱是男大生押著他們不走、要求「釘孤枝」，以此混淆電話另一端的友人，母親節前夕，宋母接受《ETtoday新聞雲》專訪時直言，「真的太過分了！」

惡少砸錢請8律師＋秒籌200萬阻房產扣押

惡少砸錢請8律師＋秒籌200萬阻房產扣押

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

退警吸金6億引北檢前鬥毆　2嫌聲押

退警吸金6億引北檢前鬥毆　2嫌聲押

慶祝母親節　嘉市警局長親作甜點贈女同仁

慶祝母親節　嘉市警局長親作甜點贈女同仁

關鍵字：

瑪莎拉蒂張敦量李韋霖陳勁豪殺人未遂母親節

讀者迴響

熱門新聞

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

快訊／瘦子無預警宣布結婚！

騎車遭撞翻！他見正妹駕駛長髮露肩秒消氣

正妹醒來發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

妹妹出賣「美腿姊姊」求租屋　網暴動想買房

下周起「快篩陽=確診」！流程QA一次搞懂

《女力》林曜晟PO影片自清！「沒想到她是這樣的人」

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面