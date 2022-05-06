惡少哭窮5萬賠不起　竟砸錢請8律師＋秒籌200萬阻房產扣押

▲宋母表示，法院對犯嫌進行假扣押後，陳勁豪的雙親馬上拿出200萬元做擔保。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中瑪莎拉蒂惡少重傷男大生案，被害宋男母親5日受訪表示，案後法院對犯嫌進行假扣押，其中陳勁豪的雙親火速籌得200萬元解除假扣押，並與其他被告家屬聯手打造8名律師豪華團隊打官司，相比對方於2月間在調解庭聲稱願賠「只願賠5萬、10萬，再多就付不起！」，顯見對方根本沒有道歉的誠意。

宋母於2月受訪時曾指出，張敦量等3人共請了7名知名律師，向她提出調解，但調解過程中，張敦量的父親一開始只願賠償醫療費，直到最後才又加了60萬元；陳勁豪的母親則說「了不起我們5萬、10萬，再多就付不出來」，甚至嗆聲「要不是陳有阻止張動手，妳兒子可能就死定了」等語。

宋母5日受訪表示，當初調解陳母說拿出5萬、10萬元都有問題，但法院對其進行假扣押後，他們竟然可以馬上拿出200萬元來做擔保，解除假扣押，並且在原本的7人律師團隊中又再聘請1位律師，證明對方在財力上一定是沒有問題的，「這樣子 （跟我）說他們沒錢真的是很誇張！」

▲陳勁豪的母親。（圖／資料照）

回顧案情，張敦量、陳勁豪與李韋霖去年11月7日凌晨，駕駛一輛瑪莎拉蒂豪車， 行經台中市西屯區台灣大道3段與河南路3段交叉路口時，與宋姓男大生所駕駛的自小客車發生擦撞，張等人竟一氣之下，不但威逼宋男下車，陳男和李男還將他架起，任由張敦量猛打猛踹。即便宋當時已倒地不起，但張仍不打算放過他，繼續朝其的頭部猛踹，造成宋男鼻部流血、左眼瘀青、頭骨破裂硬膜上出血、氣腦及顱骨底部閉鎖性骨折等傷害，情況危急一度住進加護病房，所幸最後康復出院。

台中地檢署認為張敦量有殺人犯意，依殺人未遂、強制罪起訴，陳、李2人則依傷害罪與強制罪起訴；台中地院審理後，認為張所犯為重罪，有逃亡之虞，且3人有串證、反覆實施之虞，准予收押禁見。

▲宋姓男大生去年與開著瑪莎拉蒂的張敦量等人發生行車糾紛，慘遭對方聯手毆打。（圖／資料照）

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