李孟居能否循例返台仍未知　李明哲：高調救援才會讓獨裁政府忌憚

記者林銘翰／台北報導

台灣NGO工作者李明哲4月刑滿獲釋，成功自中國大陸廈門搭機返台，但是被中國大陸控為台諜的李孟居，刑滿後能否循例返台仍然未知。對此，李明哲10日受訪時表示，李孟居的家屬要求政府不要介入、不要張揚，「真正的救援行動從來都只有高調救援，才會讓獨裁政府有所忌憚」。

▲台灣NGO工作者李明哲召開返國記者會。（圖／記者林敬旻攝）



李明哲在2017年3月因網路言論，遭到中國大陸當局逮補，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年、「剝奪政治權利」2年。李明哲在今年4月刑滿獲釋，隨後轉往廈門搭機返台，他與妻子李凈瑜10日在立法院親自召開記者會，這也是他回國後首度公開現身。

李明哲會後受訪時表示，一般台灣人去到中國，假設是為了經商賺錢，「我想我大概沒有什麼話對你說，因為你大概不會有什麼事情」，但是如果想做的是像他一樣的良心事業，「你可能先要評估一下你的人身安全，是不是有一個像李靜愉這樣的老婆，出事的時候能夠救援、幫忙你」。

李明哲指出，李孟居的案件從審判到偵訊過程，完全都沒有公開，「我們甚至不知道他做了什麼事情，中國政府只講他好像是從事間諜行為」，他從報導得知李孟居被判了1年10個月，而且還被奪政治權利2年，去年出獄後因為這個附加刑，導致他無法離開中國。

李明哲還原，自己還在湖南服刑的時候，在他要出獄的前1個月，「湖南的國安也曾經用我要在中國附加刑為由，威脅我可能出獄後無法回到台灣，湖南國安也曾經在我出獄前來監獄威脅過我」。

李明哲認為，李孟居因為附加刑的原因，沒有辦法回到台灣，自己今天卻能夠順利回來，他推測其中可能的原因，是因為李凈瑜及很多NGO團體在外面對他做高調的救援，「讓中國政府有所忌憚，讓我提早回來」。

李明哲說明，李孟居的家屬一開始就要求政府不要介入、不要張揚，甚至自己私下找人處理，「我覺得我們今天的結局會有不同，或許就是因為救援方式不同」，真正的救援行動從來都只有高調救援，才會讓獨裁政府有所忌憚，進而真正保護自己在中國受難的家人。

李明哲也認為，如果只是忍氣吞聲、私下找人處裡，「其實你就認人擺佈，讓你在中國受難的親人任人擺佈，這是我對李孟居案件的看法」。