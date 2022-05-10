「在家隔離5天我快發瘋了」　蔡壁如轟陳時中：誰不想過正常生活？

▲蔡壁如10日上午透過臉書影片發聲。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

記者蘇晏男／台北報導

因確診在家隔離的民眾黨立委蔡壁如，今（10日）透過臉書，質疑近日中央的防疫政策，是為了讓中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中能在7月投入選舉。蔡壁如也說，誰不想要過正常生活？「我在家隔離五天，我都覺得我快發瘋了」，她自己贊成共存，但要共存，就要有足夠且隨時隨地可以使用的快篩劑。

「今天是我居家照護第五天，身體狀況一切都很好。」蔡壁如10日在一則臉書影片中表示，昨天陳時中說企業要開始解隔離，在這裡要表達，誰不想要過正常生活？「我在家隔離五天，我都覺得我快發瘋了」，誰不想要回疫情前的日子？「我也想要脫下口罩」。 但這要有基本條件存在

對於要回到疫情前的生活，蔡壁如認為要存在三個基本條件，第一、第三劑疫苗跟老人疫苗普及率必須達八成；第二、要有足夠的快篩試劑跟口服藥；第三、達一定程度的群體免疫。

蔡壁如說，目前迫切的是第二點；之前陳時中做法就是想要在一定時間內達到快速染疫，然後快速下降，也就是確診數快升快降的方式。

「這是不是為了陳時中7月份要投入選舉來做的打算？」蔡壁如說，有句話是司馬昭之心路人皆知，執政黨現在大如巨獸，在野黨則淪狗吠火車，要監督跟阻止不當行政措施，必須全國民眾一起。

蔡壁如強調，我們贊成共存，但共存不代表就要放棄防疫，要共存就要給人民對抗病毒的武器，有足夠且隨時隨地可以使用的快篩劑，民眾才敢安心出門工作。

但蔡壁如也質疑，沒有人喜歡每天被戳鼻子，如不是為了保護所愛的人、不受病毒所苦，可以不篩，當然就不篩；但不篩就是陰性不是嗎？還是陳時中現在也是這麼想？