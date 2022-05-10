趙少康籲7月後仍須公佈確診數　「陳時中別想落跑去選舉」

▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出可能在7月將列在第五類傳染病的新冠肺炎降為第四類，意味著將不再公布確診數。但中廣董事長趙少康則批這是陳時中此舉是製造疫情已經過去的假象，逃避責任想落跑去選舉；趙呼籲，7月還是必須公布確診人數，「因為聰明靈活的台灣人會根據每天確診人數調整自己的社交活動」。

趙少康10日在臉書表示，陳時中宣布，7月新冠肺炎將由第五類法定傳染病降為第四類，不再公佈確診人數，他認為，陳時中對於逃避責任想落跑去選舉的「先期部署」，真令人嘆為觀止。

「7月後還是必須公佈確診人數。」趙少康強調，不論7月是不是達到疫情高峰，不論是否降到第四類法定傳染病，都不應該不讓大家知道每日確診人數，因為聰明靈活的台灣人會根據每天確診人數調整自己的社交活動，不公佈確診人數，反而讓大家無所適從。

趙少康說，看看美日歐新港，就算走到疫情下坡階段，還是會公佈確診數字，讓大家知道疫情進展狀況，假藉降一級就裝傻不公佈疫情，是掩耳盜鈴，是矇住眼睛就以為看不到，是鴕鳥，是替陳時中要競選掃除障礙。

「反正不公佈每日確診人數，不知道中重症及死亡數字，就當疫情已經過去，這就叫製造假象、自欺欺人。」

趙少康批評，在台灣，疫情才剛開始爬坡，亂成一團的時候，蔡政府最好還是卯足勁做好防疫工作，不要口罩、疫苗、快篩、藥品、病房全都慢半拍落後部署，只有對如何逃避防疫責任，如何跳船參選，等不及要先期部署！讓世界看笑話。