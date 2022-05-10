　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

本土確診數連日破萬　他：台灣防疫「成也阿中，敗也阿中？」

▲▼0509陳時中堵訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情嚴峻，針對政府的防疫措施，民怨四起。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，此時的衛福部長陳時中和兩年前疫情剛起時，幾乎全民都喜歡的那個阿中指揮官已判若兩人，「此時的陳時中頗有年羹堯的樣子」。

游盈隆說，這波Omicron疫情，陳時中預估大概五月底六月初就是高峰，七月將會趨緩，但這究竟是基於科學，還是基於一廂情願的想望？不得而知。因為事實上，醫界對Omicron疫情何時會過去，並沒有共識，就有醫界大老認為恐怕要到九月才趨緩。

游盈隆指出，過去三天，確診人數天天破四萬，不僅讓台灣5月9日一舉越上世界第一，根據美國約翰霍普金斯大學長期統計資料，以最近28天估計，本來世界排名150名以後的台灣，過去28天飛越前進，如今已超越巴西，和泰國在伯仲之間，進入世界前12名。這根本就是一場惡夢，但也是活生生的事實，中重症和死亡人數很短時間內破千，全台藥局前買快篩試劑人龍再現，不分老少，苦難與恐懼持續擴散中。

游盈隆表示，超商八大通路昨天上午十點起開始也能販售快篩試劑，這是政府試圖撲滅全台民眾怒火的努力，也代表甫實施11天的快篩實名制政策的重大修正。昨天超商通路販售成效欠佳，民眾仍選擇去藥局等候買一劑一百元的試劑，價格落差一劑達80元，或者說1.8倍，是主要原因。換言之，增加超商通路，並沒有立即解決快篩之亂。

游盈隆強調，前副總統陳建仁，也是總統蔡英文最倚重的防疫專家，昨天接受英國衛報訪問，也坦承「政府在快篩試劑上準備不足」，而蔡總統近期三番兩次強調政府已購買一億劑的說法，亟欲安撫民心，但恐華而不實。種種跡象都顯示，蔡政府決策官員這次嚴重低估Omicron病毒爆發力，造成對人民健康與生命的傷害，以及社會與經濟生活的全面衝擊，難辭其咎。

不過，游盈隆批評，與陳前副總統虛心坦承準備不足，陳時中的態度卻霸氣外露，而且霸到毫無道理的程度。或許，陳時中已經累了，兩年多艱困的防疫工作，就算是鐵人也會倒，他其實已立下不少汗馬功勞，為台灣博得「台灣是全球最安全地方」的美名，台灣人會記得。

游盈隆認為，此時此刻，面對具有毀滅性的疫情危機，身負重責大任的陳時中應展現「以天下蒼生為己任，置個人禍福於度外」的非凡氣度、智慧與勇氣，虛心超越官僚行政體系的本位主義，充分反省檢討近期相關防疫作為與不作為的得與失，對與錯，才真正對得起國人，未來的路才能繼續走下去。 

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
台北哥出門驚「南京中山北街頭超冷清」　PTT吐實情
金馬影后爆赴英生產！　3舉動遭指「淪女僕」服侍男友
「隔離5天我快發瘋了」　她轟陳時中：誰不想過正常生活？
天母2富商輪流性侵醉女辯3P！　豪宅監視器全都錄
中藥「金銀花」有助抗新冠！　2類人不宜
脫線昏迷時只認得我！楊繡惠慟阿北離世　爸阿西癱坐沙發
快訊／太魯閣事故「最終調查報告」出爐！　5異常害49人喪命
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中科院東部海域飛彈試射...空拍蒐集數據　專家：應為雄二或雄三

快訊／疫情燒！侯友宜點名蘇貞昌「行政院最高層該到第一線看民怨」

疫情衝擊遊覽車出車率剩2成　交通部爭取減徵燃料稅、紓困貸款展延

台灣租金指數創新高　國民黨團：租金扣除額上限升至30萬元

桃園執政獲得肯定　蘇貞昌讚鄭文燦：全國民眾稱譽有加

北市府、議會為28億預算吵翻天　王世堅指柯文哲2誤判：把責任往外推

國軍去年8.5萬人次投入救災　完成28任務、傷患後送達2000人

進入正常生活最後一戰！　蘇貞昌：一起合作把防疫做到最好

中共遼寧航母戰鬥群今在南台灣海域演訓　軍方：聯合情監偵應處

「在家隔離5天我快發瘋了」　蔡壁如轟陳時中：誰不想過正常生活？

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

中科院東部海域飛彈試射...空拍蒐集數據　專家：應為雄二或雄三

快訊／疫情燒！侯友宜點名蘇貞昌「行政院最高層該到第一線看民怨」

疫情衝擊遊覽車出車率剩2成　交通部爭取減徵燃料稅、紓困貸款展延

台灣租金指數創新高　國民黨團：租金扣除額上限升至30萬元

桃園執政獲得肯定　蘇貞昌讚鄭文燦：全國民眾稱譽有加

北市府、議會為28億預算吵翻天　王世堅指柯文哲2誤判：把責任往外推

國軍去年8.5萬人次投入救災　完成28任務、傷患後送達2000人

進入正常生活最後一戰！　蘇貞昌：一起合作把防疫做到最好

中共遼寧航母戰鬥群今在南台灣海域演訓　軍方：聯合情監偵應處

「在家隔離5天我快發瘋了」　蔡壁如轟陳時中：誰不想過正常生活？

好巧！打疫苗時兩度「偶遇」　男賤招把妹得意露餡...下場慘了

居家辦公「被裝監視軟體」5分鐘拍一次！員工崩潰：不敢去上廁所

莫蘭特「跛腳」與波爾握手致意　灰熊悍將解禁：我不是故意

27歲老將對35ping很不滿意　Impact期待對決Zeus：他很像Nuguri

野豹闖村莊瘋狂亂咬　4警官手拿木棍「肉身對戰5小時」畫面曝光

中科院東部海域飛彈試射...空拍蒐集數據　專家：應為雄二或雄三

DJ圓圓陰轉陽確診！才閃過《小明星》匡列危機　吃全餐慘冒6症狀

福壽山「七彩棒棒糖花海」正美沒人看　農場：團客幾乎退光

高粱哥未戴口罩遭南警攔查　酒精未代謝酒測超標送辦

真·碰碰車無雙！　90歲老翁駕車失控撞進遊樂園僅手部輕傷

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

政治熱門新聞

防疫8400億花到哪裡去了？　蔡政府帳本曝光

「陳智菡被抓包說謊」　顏若芳：一定要用這樣低級手段？

蔡壁如：在家隔離5天我快發瘋了

確診了卻沒收到居隔通知書？　常見三大問題一次看

獨／北市鬧烏龍！確診竟被隔離1個月

菲律賓總統大選初步計票　小馬可仕壓倒性領先

柯請假一天　黃珊珊：在火車上開會

黃珊珊：捷運木柵機廠將轉型「野戰醫院」

開放加熱菸還是電子煙？　網友一面倒給了這個答案

加強輕症照護　蔣萬安3建議：新冠口服藥物下放基層診所

台灣防疫　他：成也阿中，敗也阿中？

拿別人快篩入北農　她揭男友妹隱匿確診

8通路「不見排隊潮」=不缺快篩？　他揭原因：講這種話是沒去過市場？

英媒稱「台灣未超前部署」　鄭麗文分析：暴衝式放寬

更多熱門

相關新聞

蔡壁如：在家隔離5天我快發瘋了

蔡壁如：在家隔離5天我快發瘋了

因確診在家隔離的民眾黨立委蔡壁如，今（10日）透過臉書，質疑近日中央的防疫政策，是為了讓中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中能在7月投入選舉。蔡壁如也說，誰不想要過正常生活？「我在家隔離五天，我都覺得我快發瘋了」，她自己贊成共存，但要共存，就要有足夠且隨時隨地可以使用的快篩劑。

防疫政策變變變！　一文看保險業者防疫保單理賠怎減壓

防疫政策變變變！　一文看保險業者防疫保單理賠怎減壓

趙少康籲7月後仍須公佈確診數　「陳時中別想落跑去選舉」

趙少康籲7月後仍須公佈確診數　「陳時中別想落跑去選舉」

誰需要居隔？一圖秒懂「4類人檢疫型態」

誰需要居隔？一圖秒懂「4類人檢疫型態」

英媒稱「台灣未超前部署」　鄭麗文分析：暴衝式放寬

英媒稱「台灣未超前部署」　鄭麗文分析：暴衝式放寬

關鍵字：

游盈隆陳時中

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

31歲前NBA球員佩恩遭槍擊身亡

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

納豆澎湖百萬民宿爆PO網賣4300萬

日本AV擬禁「癡漢多P」　達人揭實際影響

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面