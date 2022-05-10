本土確診數連日破萬　他：台灣防疫「成也阿中，敗也阿中？」

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情嚴峻，針對政府的防疫措施，民怨四起。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，此時的衛福部長陳時中和兩年前疫情剛起時，幾乎全民都喜歡的那個阿中指揮官已判若兩人，「此時的陳時中頗有年羹堯的樣子」。

游盈隆說，這波Omicron疫情，陳時中預估大概五月底六月初就是高峰，七月將會趨緩，但這究竟是基於科學，還是基於一廂情願的想望？不得而知。因為事實上，醫界對Omicron疫情何時會過去，並沒有共識，就有醫界大老認為恐怕要到九月才趨緩。

游盈隆指出，過去三天，確診人數天天破四萬，不僅讓台灣5月9日一舉越上世界第一，根據美國約翰霍普金斯大學長期統計資料，以最近28天估計，本來世界排名150名以後的台灣，過去28天飛越前進，如今已超越巴西，和泰國在伯仲之間，進入世界前12名。這根本就是一場惡夢，但也是活生生的事實，中重症和死亡人數很短時間內破千，全台藥局前買快篩試劑人龍再現，不分老少，苦難與恐懼持續擴散中。

游盈隆表示，超商八大通路昨天上午十點起開始也能販售快篩試劑，這是政府試圖撲滅全台民眾怒火的努力，也代表甫實施11天的快篩實名制政策的重大修正。昨天超商通路販售成效欠佳，民眾仍選擇去藥局等候買一劑一百元的試劑，價格落差一劑達80元，或者說1.8倍，是主要原因。換言之，增加超商通路，並沒有立即解決快篩之亂。

游盈隆強調，前副總統陳建仁，也是總統蔡英文最倚重的防疫專家，昨天接受英國衛報訪問，也坦承「政府在快篩試劑上準備不足」，而蔡總統近期三番兩次強調政府已購買一億劑的說法，亟欲安撫民心，但恐華而不實。種種跡象都顯示，蔡政府決策官員這次嚴重低估Omicron病毒爆發力，造成對人民健康與生命的傷害，以及社會與經濟生活的全面衝擊，難辭其咎。

不過，游盈隆批評，與陳前副總統虛心坦承準備不足，陳時中的態度卻霸氣外露，而且霸到毫無道理的程度。或許，陳時中已經累了，兩年多艱困的防疫工作，就算是鐵人也會倒，他其實已立下不少汗馬功勞，為台灣博得「台灣是全球最安全地方」的美名，台灣人會記得。

游盈隆認為，此時此刻，面對具有毀滅性的疫情危機，身負重責大任的陳時中應展現「以天下蒼生為己任，置個人禍福於度外」的非凡氣度、智慧與勇氣，虛心超越官僚行政體系的本位主義，充分反省檢討近期相關防疫作為與不作為的得與失，對與錯，才真正對得起國人，未來的路才能繼續走下去。