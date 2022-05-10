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亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情持續延燒，亞東醫院院長邱冠明9日分享分享照護經驗，它的一席話獲讚「很有智慧」、「說得真好」、「有點感動」，在網路引發熱烈迴響。

 亞東醫院院長邱冠明。（圖／指揮中心提供）

▲▼邱冠明的談吐獲讚很有智慧。（圖／指揮中心提供）

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亞東醫院院長邱冠明。（圖／指揮中心提供）

邱冠明在指揮中心記者會上表示，「在我們演化過程裡面，其實充滿競爭，但實務上，當我們遇到一個可敬對手的時候，在經濟成本或科學實力上面，我們無法殲滅它的時候，我覺得共存是一個妥協的結果，但科學家從來沒有放棄過競爭，差別只在於在這個壓力之下，我們應該怎樣文明有序地共存。」

對此，ICU醫師陳志金特地將邱冠明講的這116字製成圖卡，並直呼「文明有序地共存，非常值得我們深思的問題。」他也稱讚邱，「對於防疫規定、處理流程瞭如指掌，口條清晰、邏輯清楚，又不失感性～是的，他是心臟外科醫師，而且刀開得非常好！！」

許多網友留言，「文字充滿信心（說話的藝術很重要）」、「言談悅人心，是為最吉祥」、「他今天的報告言簡意賅、淺顯易懂，對政府提出建設性的諍言，對人民提出有意義的建議，真的很佩服！」

邱冠明也提到，新冠疫情一度讓急診人數降到最低點，但過去一個月急診人數急速上升。他呼籲「當大家關心自己的PCR，不要妨礙別人CPR」，家是最好的選擇，沒有明顯嚴重症狀的人待在家裡，等待病毒清零是最安心的選項。

▼陳志金特地將邱冠明的一席話製成圖卡。（圖／翻攝陳志金臉書）

（圖／翻攝陳志金臉書）

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