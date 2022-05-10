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今天很關鍵！估破7萬例　沈政男：如果沒有就費解了

記者陳俊宏／綜合報導

9日新增4萬263名本土確診，也是連12天破萬例。對此，精神科醫師沈政男表示，合理估計今天（10日）是破7萬，而如果沒有，就費解了。

近3天本土分別是4萬6377、4萬4294和4萬263人，沈政男在臉書說，連續兩天下降要怎麼解讀？看了半天，也看不到有誰可以提出合理解釋，反而是政治口水越來越多。

沈政男認為，今天是關鍵的一天！合理估計是破7萬，而如果沒有就費解了，今天就沒有假日效應，只剩確診黑數與Rt值下降；Rt值一直有在下降，他每天都在看人流指數，而數據顯示依然持續下降，降幅已超過去年5月疫情的一半。

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▼9日新增4萬263名本土確診。（圖／指揮中心提供）

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

沈政男說，然而，要把曲線壓平應該還是不夠，因此確診黑數的增加，就是另一個可能；9日北北基桃的染疫占率降到了7成2，而先前最高將近8成，一個解釋就是PCR確診量能緊繃，而中南部仍有餘裕，因此比例下降。

沈政男提到，然而，輕症可以隱瞞，中重症不可能，因此如果黑數太多，中重症比例就會升高，但目前還沒看到，當然中重症的發展需要幾天，或許因此有了時間差。

指揮中心指揮官陳時中9日表示，預估5/20~6/10會是這波疫情高峰，7月中疫情差不多往下走。而衛福部5日「COVID-19疫情現況及應處作為」報告預估， 5/11確診將達到5萬4124至10萬2743之間。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼衛福部5日預估， 5月11日確診將達到5萬4124至10萬2743之間。（點圖可放大／行政院提供）

▲▼衛福部5月5日預估未來確診數。（圖／行政院提供）

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