母胎單身男幫媽過母親節「玫瑰裝飾」有洋蔥！網友眼尖揪一物笑翻：有創意給過

▲母胎單身男佈置房間幫媽媽慶祝母親節。（圖／擷取自Dcard，下同）

消費中心／綜合報導

去年母親節，剛好碰上全台確診數不停攀升，許多人因此取消慶祝活動，預備把「愛的火力」集中在今年，給媽媽雙倍驚喜！沒料到今年疫情峰迴路轉，讓不少人還是選擇在家過節。不過，誰說在家過母親節太普通？只要有心、加上爆棚創意，不只可以讓媽媽直接感受「獨一無二的被寵愛感」，無極限的心血還有機會登上社群熱搜，被網友大讚一波！這幾天在Dcard掀起狂瀾的，就是一篇Title為「這樣補過母親節可以嗎？」的文章，引起眾多網友回文，「你好棒 你做的很好 孩子 你是你媽的驕傲」、「媽媽一定會很感動的」。

原來，這篇文可以說是滿滿洋蔥！原PO透露自己「很少跟女生相處，就是活在男生堆裡的理工男，本身也沒交過女友……」言下之意，就是時下備受關注的「母胎單身男」，而他不擅長跟女生互動這點，的確也可以從他的PO文看出端倪。文章一開頭原PO就老實說「最近疫情爆發，不用去學校，手邊也沒什麼事要忙……」乍看是因為無所事事才想幫媽媽過母親節，但接著看下去才知道，完全不是這麼一回事！

「看著老媽每天趕著上下班，很辛苦的樣子，自從媽媽離婚之後負擔變得更大，一直想為她做一些什麼……」光是看到這裡，還沒看到原PO計畫的網友，就已經要為他的行動和心意打上滿分了！自覺從小到大「都沒有幫老媽真的過母親節」的原PO打算用一些簡單的裝飾佈置家裡，給媽媽一個驚喜。不過因為他只知道媽媽喜歡玫瑰花，因此只能想到買幾朵真花以及相關擺設，加上粉紫窗簾和貴氣浪漫紅的床被，大範圍地把媽媽的房間營造成粉嫩又大氣的氛圍，讓媽媽一打開房門，就有民宿渡假感！但即使如此，第一次準備母親節surprise的原PO還是「弱弱」問一聲，「我覺得現在這樣不錯，看起來粉粉的蠻有氛圍的，有需要再加什麼嗎？」

「有這個想法媽媽應該就很感動了，可以再寫一張卡片給她」、「很貼心耶，光心意就足夠了」、「如果我是媽媽，看到會想說到底發生什麼事」，不過也有網友眼尖發現，原PO還放上了一款超商飲品，忍不住問，「是因為玫瑰所以才用美研社玫瑰花果茶佈置嗎？這麼想法我喜歡哈哈哈」，隨後也有網友回文，「我的工程師 也幹過類似的事情」、「仔細一看連窗戶外也有美研社 全部有多少罐阿」、「想到媽媽掀開棉被發現一罐美研社，那個畫面一定很好笑，但我是媽媽會覺得很溫馨啦」、「跪求分享晚上媽媽看到後反應....」有些網友的回文也把這篇當作益智遊戲在解謎，「仔細一看連窗戶外也有美研社，全部有多少罐啊（笑）！」

其實原PO把「美研社玫瑰花果茶」列為玫瑰相關裝飾小物的確很合理，因為今年3月，美研社宣布不再獨寵中北部，全台終於迎來大鋪貨，每間超商都買得到！滋味酸香清甜的美研社，一直以來都是不少女學生和OL經常囤貨的超商飲品之一，除了口味清爽，適合在炎熱或是煩躁的時候幫身心靈消暑退火，以真實玫瑰花萃茶而成的美研社，帶有玫瑰花香的尾韻更是給人十足療癒，心情變美了自然也會散發出容光煥發的氣息，因此被不少女生奉為保養美顏聖品！在過去不是每間超商都有貨的時候，更激發她們偷偷搶購的小心機，有機會到中北部旅遊或出差，少說都要在旅行箱裡裝個4、5瓶回去。

還想不到明年要給媽媽什麼驚喜嗎？或許可以參考這篇Dcard網友的用心和創意，先觀察出媽媽的喜好，再用愛、創意、滿滿心意和一點錢錢，就能把房間或是生活變成她們喜歡的樣子。