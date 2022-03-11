【廣編】超商超懷念飲品「美研社南部開賣時間公佈」！嘉義到屏東狂喊：終於買到

▲療癒系花果茶「美研社」宣布擴大販售區域！

圖、文／統一企業提供

超經典的童年回憶美研社開賣至今，過去限定只在在雲林以北超商買的到，不少網友都在粉專哀號，有網友就在臉書「美研社」敲碗「高雄沒有嗎？」、「南部人好可憐一直都不開賣」。Dcard 、PTT也有網友表示南部為何都沒看到美研社，「美研社何時才能在台南買到？」、「為什麼美研社唯獨南部買不到？」，就在最近，美研社官方宣布擴大販售區域，3/9開始全台超商都買的到！！

原本只在雲林以北超商才買的到的美研社，今年3月美研社官方宣布擴大販售區域，全台7-ELEVEN都買的到，引發南部網友一陣熱烈歡呼，眾多網友表示：「高雄等超久！終於等到」、「終於不是只有中北部限定！」、「終於不用跑台北買回來了！」美研社的圈粉程度可見一斑。

俗話說，一年之計在於春，不少人也期待著在春天能夠變得更美，以新的面貌迎接新的一年，美研社以真實的玫瑰花煮茶，是無咖啡因的花茶，時刻喝出療癒好心情，讓人每一口都更美一點。之後路過超商不仿不妨買來喝喝看！感受療癒系花果茶的獨特滋味吧！

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