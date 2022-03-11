　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】超商超懷念飲品「美研社南部開賣時間公佈」！嘉義到屏東狂喊：終於買到

▲▼ 超商,美研社,7-ELEVEN,花果茶。（圖／統一企業提供）

▲療癒系花果茶「美研社」宣布擴大販售區域！

圖、文／統一企業提供

超經典的童年回憶美研社開賣至今，過去限定只在在雲林以北超商買的到，不少網友都在粉專哀號，有網友就在臉書「美研社」敲碗「高雄沒有嗎？」、「南部人好可憐一直都不開賣」。Dcard 、PTT也有網友表示南部為何都沒看到美研社，「美研社何時才能在台南買到？」、「為什麼美研社唯獨南部買不到？」，就在最近，美研社官方宣布擴大販售區域，3/9開始全台超商都買的到！！

原本只在雲林以北超商才買的到的美研社，今年3月美研社官方宣布擴大販售區域，全台7-ELEVEN都買的到，引發南部網友一陣熱烈歡呼，眾多網友表示：「高雄等超久！終於等到」、「終於不是只有中北部限定！」、「終於不用跑台北買回來了！」美研社的圈粉程度可見一斑。

俗話說，一年之計在於春，不少人也期待著在春天能夠變得更美，以新的面貌迎接新的一年，美研社以真實的玫瑰花煮茶，是無咖啡因的花茶，時刻喝出療癒好心情，讓人每一口都更美一點。之後路過超商不仿不妨買來喝喝看！感受療癒系花果茶的獨特滋味吧！

更多詳情，請洽官方粉絲團：https://www.facebook.com/RoseBeautyTW/

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
驚悚畫面！國1休旅「無減速」直衝防撞車　5秒3車撞成一團
鮭魚供貨來自爭鮮？　壽司郎、藏壽司回應了
快訊／彰基「大片擋泥牆倒塌」！　1人活埋命危
李克強再提「推動兩岸和平發展」：同廣大台灣同胞分享發展機遇
8歲童寫信想留台灣！　空姐「做了這些事」輸給義大利富商
獨／網紅得哥爆「導演呼麻硬上」公開姓名！　主播妻：有點沮喪
「剛好有車位」鄰居嗆移走　他反擊：買1樓附車位？隔天傻眼
劉詩詩35歲慶生「手上婚戒消失」　吳奇隆沒動靜…她獨自許願
LIVE／眾量級家寧23字回應分手傳聞　獨家曝光私下互動

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

生活節好物／療癒系花茶「美研社」免費喝爆羨煞朋友圈

找回20年前的自己！美國醫學證實逆齡基因的關鍵就在這！

部落客翁啾為愛滷肉評審激賞！可果美蕃茄醬料理賽幸福奪冠

【廣編】超商超懷念飲品「美研社南部開賣時間公佈」！嘉義到屏東狂喊：終於買到

營養師推薦：高纖豆漿7+7計畫　搭配應援禮盒跟活動超有趣

【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」

衝了！超商連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」　加碼美式第2杯0元喝

今天就揪團吃！速食店連4天「買套餐送香草烤半雞」　

大金2022新品亮點搶看！「瓦斯空調」不怕缺電、「閃流放電」助防疫

本土+0！4大超商「咖啡優惠」一次看　第2杯0元爽喝

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

孫德榮心疼朱芯儀罹癌：臉都變了　讚具俊曄來台追愛..喊話想跟炎亞綸主持

趁亂竊物資！男遭膠帶綁樹　烏克蘭士兵嗆：不感到羞恥？

找回20年前的自己！美國醫學證實逆齡基因的關鍵就在這！

部落客翁啾為愛滷肉評審激賞！可果美蕃茄醬料理賽幸福奪冠

【廣編】超商超懷念飲品「美研社南部開賣時間公佈」！嘉義到屏東狂喊：終於買到

營養師推薦：高纖豆漿7+7計畫　搭配應援禮盒跟活動超有趣

【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」

衝了！超商連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」　加碼美式第2杯0元喝

今天就揪團吃！速食店連4天「買套餐送香草烤半雞」　

大金2022新品亮點搶看！「瓦斯空調」不怕缺電、「閃流放電」助防疫

本土+0！4大超商「咖啡優惠」一次看　第2杯0元爽喝

直送來台吸引哈日族狂買　日本大國藥妝公開台灣最愛5大保健品牌

最強國中生黃潮鴻標槍再破大會很謙虛　要挑戰黃士峰U18全國紀錄

Swatch拉近與名畫的距離　龐畢度藝術中心6幅名畫戴上手

淘汰司法官》黃旭田／每年淘汰1％劣質法官　還權於民

贈票／Selina任家萱《頭七》床底撞鬼崩潰！ 發文徵粉絲4／1一同壯膽

柯瑞聲援「衛少」：對球員人身攻擊是狗屁　已當面表達支持

親俄民兵戰死竟淪「屍疊屍」！俄軍驚傳殘殺同袍　只因救了平民

「實驗1000顆」才成功！　國宴廚曝私房糖心燻蛋關鍵時間：3+3.5

驚悚畫面曝！國1休旅「無差別」直衝防撞車　恐怖5秒還原現場

唯一陰性！小職員成「公司最後堡壘」　霸氣進駐老闆辦公室驚呼：好大

官司打4年...遠赴歐洲帶回8歲女　空姐控義大利富商劈腿家暴

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

消費熱門新聞

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

本土+0！4大超商「咖啡優惠」統整

「IG男友」必備心機小道具

超商連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」

限時4天！超商「4大咖啡飲品」買3送1

小孩最愛變色泡沫終於再上架！

速食店連4天「送香草烤半雞」！

賣場上班日湧現CALL客族搶折扣

超商連2周美式、拿鐵第2杯10元喝

找回20年前的自己！美國醫學證實

大金2022新品　瓦斯空調不怕缺電

今本土0確診！超商美式「第2杯0元」

超商咖啡飲品全品項即起「第2杯6折」

營養師推薦：高纖豆漿7+7計畫

更多熱門

相關新聞

超商連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」

超商連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」

趕緊衝喝了！隨著天氣持續回溫，全家宣布周末優惠再加碼，即日起至3月13日驚喜祭出「私品茶仙女紅茶買1送1」優惠，且今（11）日於APP還有特大杯美式第2杯只要0元，通通要把握機會。另，7-11、萊爾富、OK mart今（11）日也有咖啡第2杯0元、買2送2、第3件0元等限定小確幸等喝。

阿嬤狂跑超商領不存在的包裹　原因有洋蔥

阿嬤狂跑超商領不存在的包裹　原因有洋蔥

客人買鋁箔包「1壞習慣」　店員超崩潰！

客人買鋁箔包「1壞習慣」　店員超崩潰！

金融業者及時勸阻詐　桃警公開表揚

金融業者及時勸阻詐　桃警公開表揚

2大超商便利包今起可直寄「i郵箱」！

2大超商便利包今起可直寄「i郵箱」！

關鍵字：

超商美研社7-ELEVEN花果茶

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

男友進台積電　她慘被對方爸媽洗臉

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

清潔婦逆騎遭撞亡　23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝

色馬狂舔辣模巨胸！熟練扯拉鍊網看暈

候診遇抖腳姐搖半小時　23秒千人看暈

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面