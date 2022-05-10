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「一人感染、整棟隔離」惹議　上海疾控解釋判斷標準：不能一刀切

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

▲上海疫情趨緩，防疫卻進一步升級。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海確診數逐漸下降，但防疫政策卻又進一步升級，出現「一人感染、全樓轉運」的情況，許多上海網友都在微博、抖音等網路平台抱怨此事，甚至有不少人上傳了與警察爆發衝突的影片。對此，上海市疾控中心副主任孫曉冬10日正面回應此事，釋疑密接、次密接判斷範圍。

5月10日，上海舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，有媒體提問，如果一棟樓裡出現了陽性感染者，這棟樓居民都要集中隔離嗎？怎麼做到科學判定密接、次密接人群？

市疾控中心副主任孫曉冬回應，密接和次密接（即密接接觸者的密切接觸者）的判定是流行病學調查專業人員根據國家和本市制訂的有關防控工作方案的要求，結合國家專家組的建議以及流行病學調查的結果和大數據排查的信息，來進行綜合判定的。

孫曉冬進一步解釋稱，其中，密接是指從疑似病例和確診病例症狀出現前4天開始，或無症狀感染者標本採樣前4天開始，與其有近距離接觸但未採取有效防護的人員，或暴露於可能被汙染環境的人員等。次密接是指與上述密接共同居住、工作和學習等接觸頻繁的人員。

他表示，如果陽性感染者為嚴格靜態管理人員（也就是處於嚴格管理下的非流動性包括足不出戶的人員），如果其居所具有獨立廚衛條件，那麼與其共同居住生活的人員就是密接，而與其同樓層及處於其上下樓層的居民則為次密接；如果其居所不具有獨立廚衛條件，那麼除了與其共同居住生活的人員為密接之外，與其共用廚衛以及居住在同一樓層或同一村宅的日常有接觸的人員也要判為密接，而其所在樓棟/村宅的其他居民則為次密接。

孫曉冬也強調，但這只是判定的原則，具體還需要根據現場調查和風險評估的結果等進行綜合判定，絕不能搞簡單化、一刀切。

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