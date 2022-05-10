居家辦公「被裝監視軟體」5分鐘拍一次！員工崩潰：不敢去上廁所

▲居家辦公員工每5分鐘抓拍一次人臉。（圖／翻攝自海報新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

北京近日疫情升溫，朝陽全區實施「居家辦公」。一名網友在社交平台爆料稱，大陸職業教育上市公司-尚德機構要求朝陽全區的員工實行居家辦公，並要求員工連夜安裝電腦監視軟體，必須每5分鐘自動截屏，每天截屏不夠89次的算曠工，網友看後在留言區大呼「太離譜」。

據《海報新聞》報導，據發布爆料信息的人員表示，如果幾次抓拍不到，就要扣除全部績效，領導和HR也會跟著扣錢。因為公司規定每5分鐘抓拍一次人臉要求太緊張，導致工作期間不敢去上廁所，擔心無法被抓拍到。

在微博同樣有網友發文吐槽稱，尚德機構要求朝陽區全區實行居家辦公，每5分鐘截屏，不夠89次算曠工。員工需要安裝監視軟體，但該軟體僅支持windows 系統，與蘋果電腦並不兼容，使用蘋果電腦的員工需要安裝虛擬機方便公司監視。

對此，尚德機構相關工作人員表示，目前公司內部正在溝通，還需溝通後再做回應。

據了解，尚德該機構是一家提供職業培訓的教育機構，成立於2003年。主要方向是向學員提供包括學歷提升、職業資格認證、技能培訓等一系列與職業相關的就業服務。2018年3月，尚德機構向美國證券交易委員會遞交了上市申請，隨後在美國成功上市，當時被外界稱為中國赴美上市市值最大的教育公司。