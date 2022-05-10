友人有確診症狀「快篩2天都陰性」！他一插傻眼：請正確使用

▲網友出現確診症狀，但快篩兩次都陰性。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

確診人數越來越多，有症狀的話，大部分民眾都會先自行快篩。就有網友表示，他出現喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛等症狀，基本上跟確診狀況重疊很多，但連續兩天快篩都是陰性，疑惑自己到底有沒有確診。有醫護便留言，「我朋友也是，有很多症狀，也是自己篩兩次陰性」，最後結果讓他超無奈。

有網友在Dcard發文「不知道自己到底有沒有確診」，說他出現喉嚨痛、頭痛、鼻塞、肌肉痠痛、疲累等症狀，連續兩天快篩卻都是陰性，但看來看去，跟確診的症狀重疊很多，便也開始自我懷疑，「我這樣會是確診嗎？還是其實只是症狀類似的感冒而已？」

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看到貼文後，就有人也直呼，「我也是！症狀都有，頭痛喉嚨痛了1個禮拜，篩2次都陰性」，不過不同的是，留言網友是有去看醫生的，「醫生也很不理解，為什麼我吃了藥還在痛，於是又領了3天藥。」

▲友人試兩次都陰性，結果是因為怕痛、不敢插太深，讓醫護傻眼。（示意圖／記者屠惠剛攝）

結果話題就釣出一位在醫院工作的網友，「你快篩有正確使用嗎？」透露他就遇過這樣說的朋友，「我朋友也是，有很多症狀，也是自己篩兩次陰性」，結果他下班後去幫對方插鼻孔後，整個大傻眼，「馬的結果陽性，然後他說他怕太痛、不敢插太深，ㄏㄏ！」

據本站報導《3症狀維持三天可先快篩！「怎麼篩、何時篩才對？」6QA一次搞懂》，小兒科醫師陳木榮講解快篩的步驟，首先可以放一面鏡子在面前，接著頭稍微後仰，把棉支放進鼻孔後，呈現水平或稍微斜下的狀態。這時，棉棒要跟口腔頂部「平行」，並向內緩緩前進，也可以用「耳朵」為假想方向前進到需要的深度，通常約是2公分。

但醫師也強調，重點是「千萬不要沿著鼻骨向斜上前進」，別以眉心或眼睛作為假想方向前進，因為這個目標是頭顱骨底部，萬一戳破了「就進入腦袋。」兒科醫師楊為傑則補充，快篩一定要取到分泌物。在棉棒上看到「黏液」，這是檢查時需要的檢體，若只有口水和鼻水，會讓準確度下降。