北市還原「刪除28億預算」始末　「還有17億災害準備金可買快篩」

記者杜冠霖／台北報導

針對刪除28億元防疫用品預算，台北市長柯文哲表示，當時很多議員堅持刪掉，且中央有關部會都說會處理，「人家講的話，我們不要太相信。」一番言論讓北市藍綠議員都跳腳，反駁預算是北市府要求刪掉，對此，北市府還原當時刪除預算始末，副市長蔡炳坤也感謝市議會，即便沒有28億，現在買快篩試劑還有17億的災備金運用，「還是要解決問題，而不是停留在不同時空的情況。」

柯文哲曾喊話編列28億預算，購買新冠肺炎第3劑疫苗，結果後來遊說議會要求預算刪除，僅保留1000元科目，讓台北市議員游淑慧認為，當時就有建議北市府買快篩，質疑對方草菅人命。對此，柯文哲8日強調，當時中央信誓旦旦一定會買到，如果問他做錯了什麼，那就是「人家講的話，我們不要太相信。」

蔡炳坤表示，去年編預算時，確實編列28億採購疫苗，但自行採購疫苗會面臨兩個問題，第一、疫苗屬於防疫戰略物資，所以必須向食藥署提出專案輸入核准，第二、即便購買了，也要交由中央統籌運用，基於這兩點，所以去年10月25日自己陪同柯文哲、衛生局長黃世傑拜會部長陳時中。

蔡炳坤解釋，當時主要針對中央預約系統供需不穩定，希望找到解決方式，也提到28億買疫苗，當時陳時中非常明確告知「不要再買了」，中央已經買很多了，當時陳時中還提到，自己擔心挨罵，為什麼買那麼多疫苗，陳也進一步表示防疫物資中央會準備，包含藥物等等。

蔡炳坤指出，當時的確沒有特別針對快篩試劑交換意見，「但在該階段，所有快篩試劑不都是中央準備的嗎，所以我們才沒有向議會積極爭取28億預算，這也就是8日柯文哲提到『太相信中央』的由來。」

蔡炳坤表示，市議會的支持市府很感謝，即便沒有28億，現在買快篩試劑也有17億的災害準備金來運用，這個階段還是要解決問題，而不是停留在不同時空的情況，既然中央提到防疫物資由中央準備，的確要更多的為地方準備。

▼副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

