花蓮調整職場居隔匡列標準　疫情嚴峻建議畢業旅行活動暫緩

▲花蓮8日新增確診649例，累計總數達6771例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮8日新增649例新冠確診，花蓮縣長徐榛蔚在當天下午的疫情說明記者會上先向全天下偉大母親祝福母親節快樂，並特別感謝第一線防疫人員在節日時仍然辛苦的堅守崗位。對於畢業季即將到來，徐榛蔚表示，為保護學童健康安全，建議畢業旅行延至疫情趨緩再行辦理。

徐榛蔚提醒，民眾在家實施家用快篩試劑，若呈現陽性反應，請將該快篩試劑以夾鏈袋包裝起來，並攜帶健保卡戴口罩，勿搭乘大眾交通工具，盡速至鄰近的「家用快篩陽性PCR採檢站」進一步檢測，採檢站包括門諾醫院仁愛樓、部立花蓮醫院急診室、北榮鳳林醫院急診室、北榮玉里醫院急診室及慈濟醫院合心樓南側等。

▲花蓮縣長徐榛蔚建議，各校畢業旅行活動延至疫情趨緩再辦理。

對於花蓮縣確診個案自主回報疫調系統，徐榛蔚說明5月1日至8日確診個案數有3954例，回報個案數只有305例，提醒已收到簡訊者，請盡速依簡訊內容網址回報疫調資料。徐榛蔚也宣導自5月9日起至5月18日，花蓮縣政府協調各鄉鎮衛生所到各村里巡迴疫苗接種，時間及地點可洽各地衛生所或鄉鎮市公所官方網站（https://zh-tw.facebook.com/hlgov），呼籲民眾戴好口罩、施打疫苗等措施才是保護自己遠離中重症之風險。

▲花蓮衞生局長朱家祥局長說明，調整職場居隔匡列標準啓動高、低風險措施。

中央疫情指揮中心8日起調整「確診者密切接觸者的匡列範圍」及「調整返回職場工作應變建議方案」措施，朱家祥局長說明，若職場或公司發生有工作人員確診，將匡列分高、低風險啟動措施，高風險者若有症狀就需要快篩、低風險者可繼續工作。根據高低風險進行，針對高感染風險者，有症狀就進行抗原快篩，無症狀但接種第3劑滿14天，可持續工作，進行健康監測直到最後接觸日滿7天，期間若出現症狀，則再快篩。若是無症狀且未完整接種疫苗，得自我隔離或居家辦公3天，有症狀再快篩。至於低風險者，未在確診同事九宮格內且未有密切接觸者，無症狀可持續工作，有症狀再進行快篩。

有關網路上對於「中重症個案可使用口服抗病慣藥物」之疑慮，朱局長表示，口服抗病毒藥物目前最主要用在無症狀跟輕症，不適用於中重症個案。若是符合65歲以上或有重症高風險因子者之無症狀、輕症個案，經醫師處方口服抗病毒藥物即可使用，而中重症者則須由醫師評估最適合之各類治療藥物。

目前已簡化領用口服藥物流程、增設各縣市應變醫院、專責醫院及核心藥局配置點，提升藥取得可近性。另鑒於住宿型長照機構的住民屬於高風險，長照機構之確診者密切接者，快篩陽性就可以先符合投藥資格，比照確診個案開立治療用藥，以降低中重症風險。

教育處代理處長翁書敏表示，針對5月21日、22日國中教育會考，教育處評估疫情風險，為讓學生如期參加會考，各國中9年級學生於考前一週（5月16日至20日）暫停實體課程，調整為線上教學。另考量部分家長與學生需求，對於仍須到校之學生，請學校務必妥為規劃與照顧。