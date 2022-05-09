中央密切接觸者停課標鬆綁　南投縣：停課對象和日數由學校認定

▲南投縣針對校園密切接觸者的停課對象和範圍授權學校彈性認定。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

因應疫情發展和教育部自8日起配合指揮中心對校園停課標準進行鬆綁調整，南投縣教育處今天表示，高中以下各級學校原則上配合中央規定，校內若有師生確診，密切接觸者停課由7天改為3天，但基於加強防疫安全的審慎考量，確診師生在校園場域密切接觸者需停課的範圍與對象，由學校自行彈性認定。

縣府教育處統計截至5月8日，全縣停課計有58校（含幼兒園停課），包括全校停課38校、部份班級停課20校；教師確診4人，學生確診90人，若國小及幼兒園有2例師生確診，即全校停課10天，較中央規定為嚴格。

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依教育部新規定停課標準，國小、幼兒園發生確診個案，停課班級以確診者所屬的班級停課為主，國高中則是確診者所屬班級的「九宮格」同學實施防疫假，但確診者密切接觸者僅限同住親友、同宿舍室友。

縣府教育處指出，考量全縣百人以下的小校佔2/3以上，課輔與社團活動師生間接觸密集，國中也有學生分組學習等活動，校園仍有群聚風險，因此對確診師生於校園工作場域密切接觸者範圍，則授權各校依學校實務運作情況來認定和處理，以因應疫情發展、在決策上更有彈性，例如在有確診疑慮個案但尚未有篩檢結果前，校方認定有必要仍可預防性停課。

南投縣教育處停課新制如下：（1）確診師生之校園工作場域密切接觸者，停課3天；（2）校園工作場域確診師生之密切接觸者範圍與對象，由各校彈性認定（如係九宮格座位、1班、部分班級或全校人員等）；（3）有疑似個案即進行快篩，如實無法立即獲知是否確診，對有密切接觸疑慮者可預防性暫停實體授課1天；（4）快篩劑領取，依中央規定及配發數量支援提供。